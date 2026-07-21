Leandro Paredes volvió al predio de Boca antes de un duelo clave: ¿estará ante O'Higgins?
El mediocampista volvió con el plantel luego de su participación en el Mundial y su presencia en el debut por los playoffs de la Copa Sudamericana dependerá de su evolución física.
Boca comenzó una semana decisiva con la mirada puesta en el inicio de la serie de playoffs de la Copa Sudamericana 2026 frente a O’Higgins. El encuentro de ida se disputará en La Bombonera y Rodolfo Arruabarrena ya trabaja en la conformación del equipo que buscará dar el primer paso hacia los octavos de final del certamen continental.
La principal novedad de la jornada pasó por el regreso de Leandro Paredes a los entrenamientos. El volante se reincorporó este martes al predio de Ezeiza después de haber formado parte de la Selección Argentina en el Mundial 2026 y su presencia en el compromiso internacional se transformó inmediatamente en el principal interrogante del cuerpo técnico.
El capitán xeneize llegó al club con una fisura en una costilla, lesión que sufrió durante la Copa del Mundo y que arrastró hasta el final del torneo. A pesar de ese inconveniente físico, el mediocampista disputó un total de siete partidos y acumuló 696 minutos, demostrando una vez más su compromiso con el seleccionado nacional. Ahora, el desafío pasa por determinar si está en condiciones de jugar apenas unos días después de haber regresado al país.
Leandro Paredes se sumó al plantel de Boca: ¿puede jugar por la Copa Sudamericana?
Durante la jornada mantendrá distintas evaluaciones junto al cuerpo médico y posteriormente dialogará con Arruabarrena para definir si podrá ser parte del once inicial o si será preservado pensando en los próximos compromisos. Desde el entorno del futbolista aseguran que la intención de Paredes es estar presente.
El mediocampista considera que se trata de un encuentro fundamental y quiere aportar su experiencia en una instancia decisiva de la Sudamericana. Sin embargo, la decisión final dependerá de cómo responda físicamente durante los entrenamientos previos al partido. En caso de que el volante no llegue en condiciones, el principal candidato para ocupar su lugar sería Alan Velasco, una de las alternativas que maneja el entrenador para mantener el equilibrio en la mitad de la cancha.
Más allá de esa incógnita, todo indica que Arruabarrena mantendrá la base del equipo que viene de derrotar por 2-0 a Sarmiento en Rosario por la Copa Argentina. El cuerpo técnico quedó conforme con el funcionamiento colectivo y pretende darle continuidad a una estructura que mostró solidez en su última presentación.
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