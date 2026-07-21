Leandro Paredes volvió al predio de Boca antes de un duelo clave: ¿estará ante O'Higgins?

El mediocampista considera que se trata de un encuentro fundamental y quiere aportar su experiencia en una instancia decisiva de la Sudamericana. Sin embargo, la decisión final dependerá de cómo responda físicamente durante los entrenamientos previos al partido. En caso de que el volante no llegue en condiciones, el principal candidato para ocupar su lugar sería Alan Velasco, una de las alternativas que maneja el entrenador para mantener el equilibrio en la mitad de la cancha.