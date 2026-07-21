"Lo escuchó todo el plantel": habló la controladora aérea que recibió a la Selección Argentina

Por último, expresó: “Sé que muchos habrían querido decirles un montón de cosas y yo, si hubiese tenido más tiempo, habría estado muchos minutos más. Lo resumimos en esas palabras y espero haberles hecho honor a lo que todos querrían decirles”.

"Sean eternos los laureles": el mensaje de la controladora aérea al recibir a la Selección Argentina

El mensaje de la controladora aérea al recibir a la Selección Argentina

En los instantes previos al aterrizaje, Paula utilizó la frecuencia de radio operativa para brindarle un mensaje de bienvenida formal pero sumamente humano a toda la delegación albiceleste.

"De parte de todos los compañeros de acá del CCM, queremos dar un saludo a nuestra amada Selección. Bienvenidos a su país. Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, uniendo familias, amigos e incluso desconocidos", comenzó expresando la operadora.

Lejos del frío protocolo de la aviación comercial, Paula continuó su alocución con palabras de respaldo que conmovieron a la tripulación y a los integrantes del cuerpo técnico y plantel presentes en la cabina.

"Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos. Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. ¡Vamos Argentina!", cerró la profesional de la aviación.

El saludo, cargado de emoción y reconocimiento, sirvió como el primer abrazo del suelo patrio para la delegación conducida por Lionel Scaloni al momento de reingresar al espacio aéreo argentino.