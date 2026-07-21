"Lo escuchó todo el plantel": habló la controladora aérea que recibió a la Selección Argentina
Paula Carrevedo contó cómo se gestó el conmovedor recibimiento al vuelo que transportaba a parte de los jugadores y cuerpo técnico.
Parte del plantel de la Selección Argentina regresó ayer a Buenos Aires tras la final del Mundial 2026. Como parte del recibimiento, el mensaje de una controladora aérea del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de Córdoba emocionó a todos.
El hecho, que quedó grabado en un conmovedor video, ocurrió durante el arribo del avión de Aerolíneas Argentinas que trasladó al equipo desde Nueva York hasta Ezeiza.
“No fue planificado. Fui al turno sin tener idea que esto iba a pasar”, contó hoy Paula Carrevedo. La joven estaba por hacer el relevo de puesto cuando su compañera le informó que iban a estar a cargo de guiar al vuelo AR1971 que transportaba a parte de la Selección.
“Nos agarró nervios con mi compañera, tuvimos una conexión muy linda porque me dijo ‘no dormí en toda la noche pensando en esto, tengo las palabras’. Las escribió y eso fue lo que pasó. Fue todo tan rápido que después de unos minutos me cayó la ficha”, admitió Carrevedo.
Además, la controladora aérea confirmó que el mensaje le llegó al plantel gracias a que el piloto lo puso en alta voz: “Fue muy emocionante el saber que lo escucharon todos”.
Por último, expresó: “Sé que muchos habrían querido decirles un montón de cosas y yo, si hubiese tenido más tiempo, habría estado muchos minutos más. Lo resumimos en esas palabras y espero haberles hecho honor a lo que todos querrían decirles”.
"Sean eternos los laureles": el mensaje de la controladora aérea al recibir a la Selección Argentina
En los instantes previos al aterrizaje, Paula utilizó la frecuencia de radio operativa para brindarle un mensaje de bienvenida formal pero sumamente humano a toda la delegación albiceleste.
"De parte de todos los compañeros de acá del CCM, queremos dar un saludo a nuestra amada Selección. Bienvenidos a su país. Gracias por representar el espíritu argentino, por devolvernos la fe y hacernos creer una y otra vez, uniendo familias, amigos e incluso desconocidos", comenzó expresando la operadora.
Lejos del frío protocolo de la aviación comercial, Paula continuó su alocución con palabras de respaldo que conmovieron a la tripulación y a los integrantes del cuerpo técnico y plantel presentes en la cabina.
"Gracias por defender con honor la camiseta. No nos deben absolutamente nada. Para nosotros, ustedes siempre serán campeones, nuestros campeones eternos. Sean eternos los laureles que la Scaloneta supo conseguir. ¡Vamos Argentina!", cerró la profesional de la aviación.
El saludo, cargado de emoción y reconocimiento, sirvió como el primer abrazo del suelo patrio para la delegación conducida por Lionel Scaloni al momento de reingresar al espacio aéreo argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario