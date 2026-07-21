Lionel Scaloni rompió el silencio sobre la bandera de Malvinas: ¿les generó un problema?

Antes de referirse específicamente a la bandera, el director técnico también fue consultado sobre las distintas teorías que comenzaron a circular tras la final y que hablaban de presuntas presiones externas o decisiones de la FIFA para perjudicar al seleccionado albiceleste.

Lejos de alimentar esas versiones, explicó que ni siquiera está al tanto de ese tipo de publicaciones. "No sé, no veo redes, no tengo... ¿Presiones? No, no tengo idea. No sé de qué me hablás... No sé, no tengo ni idea de lo que me estás hablando", respondió.

Las especulaciones surgieron luego de que el seleccionado argentino exhibiera una bandera vinculada a las Islas Malvinas tras el triunfo sobre Inglaterra durante el Mundial. A partir de ese momento, diferentes usuarios en redes sociales comenzaron a relacionar ese episodio con la derrota sufrida posteriormente ante España en la final, además de mencionar supuestas presiones políticas y deportivas que nunca fueron confirmadas por fuentes oficiales.

Sin embargo, el DT dejó en claro que durante toda la competencia el cuerpo técnico y los jugadores nunca recibieron advertencias ni llamados de atención por ese gesto. Sus declaraciones pusieron fin a una polémica que creció principalmente en redes sociales y que ganó repercusión en las horas posteriores al partido decisivo disputado en el estadio MetLife de Nueva Jersey.