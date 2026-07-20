Preocupación en Boca por Leandro Paredes: aseguran que tiene una fisura de costilla
El volante arrastró una lesión durante los últimos partidos con la Selección Argentina en el Mundial 2026 y ahora definirán cuándo volverá a entrenarse con el plantel.
Leandro Paredes volverá a ponerse la camiseta de Boca apenas unos días después de la dolorosa derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. Sin embargo, el regreso del mediocampista no estará exento de preocupación.
En las últimas horas trascendió que el volante disputó los últimos tres encuentros de la Copa del Mundo con una pequeña fisura en una costilla, una lesión que incluso llegó a dificultarle la respiración durante algunos pasajes del torneo. La molestia fue manejada con absoluta reserva dentro de la concentración argentina. La decisión de no hacer pública la lesión respondió a una cuestión estratégica: evitar que los rivales conocieran el inconveniente físico y buscaran exigir esa zona durante los partidos.
Pese al dolor, Paredes siguió formando parte de la rotación de Lionel Scaloni y terminó siendo una pieza importante en el tramo decisivo del campeonato. En la final frente a España ingresó en el segundo tiempo con la misión de aportar equilibrio, recuperación y mayor circulación de pelota en un encuentro que finalmente terminó con derrota por 1-0 en el alargue.
Leandro Paredes jugó los últimos 3 partidos del Mundial 2026 con una fisura de costilla
Con el Mundial ya finalizado, el mediocampista emprenderá el regreso a la Argentina junto a parte de la delegación albiceleste. Su llegada al país está prevista para la tarde de este lunes y, si bien tendrá un breve descanso para reencontrarse con su familia después de varias semanas de concentración, en Boca ya esperan mantener una reunión para definir los próximos pasos de su recuperación.
El entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien mantuvo contacto con el futbolista durante gran parte del certamen, será el encargado de conversar personalmente con el capitán xeneize antes de decidir cuándo volverá a sumarse a los entrenamientos.
La intención tanto del cuerpo técnico como del propio jugador es que el regreso se produzca lo antes posible, aunque la prioridad será evaluar cómo evolucionó la lesión y el desgaste acumulado después de un Mundial en el que prácticamente no tuvo descanso.
No fue el único inconveniente físico que debió atravesar el mediocampista durante el torneo. Paredes había llegado a la Copa del Mundo recuperándose de una lesión muscular en el isquiotibial derecho, motivo por el cual comenzó el campeonato como suplente en el debut frente a Argelia hasta recuperar plenamente su condición física.
A lo largo de la competencia terminó disputando 696 minutos distribuidos en siete partidos, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor carga física dentro del plantel argentino.
Alerta máxima en Boca de cara a lo que viene
Ese importante desgaste obliga ahora a Boca a manejar con cautela su regreso. A pesar de que el próximo compromiso oficial está muy cerca, nadie se anima a descartarlo. El Xeneize recibirá este jueves a O'Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana y la presencia de Paredes dependerá de la evaluación médica y de la decisión conjunta entre el jugador y el cuerpo técnico.
El volante tiene la intención de dejar rápidamente atrás la frustración por la final perdida y considera que volver a jugar en La Bombonera puede ser la mejor manera de dar vuelta la página. Sin embargo, también existe la posibilidad de priorizar su recuperación y administrarle las cargas para evitar complicaciones mayores.
En caso de no reaparecer frente al conjunto chileno, todo indica que el Xeneize apuntará a tenerlo disponible para los siguientes compromisos del semestre, incluso si eso implica retrasar algunos días más su regreso a las canchas. Mientras tanto, el plantel dirigido por Arruabarrena continúa con los entrenamientos en Casa Amarilla.
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