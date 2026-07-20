Preocupación en Boca por Leandro Paredes: aseguran que tiene una fisura de costilla

La intención tanto del cuerpo técnico como del propio jugador es que el regreso se produzca lo antes posible, aunque la prioridad será evaluar cómo evolucionó la lesión y el desgaste acumulado después de un Mundial en el que prácticamente no tuvo descanso.

No fue el único inconveniente físico que debió atravesar el mediocampista durante el torneo. Paredes había llegado a la Copa del Mundo recuperándose de una lesión muscular en el isquiotibial derecho, motivo por el cual comenzó el campeonato como suplente en el debut frente a Argelia hasta recuperar plenamente su condición física.

Leandro Paredes

A lo largo de la competencia terminó disputando 696 minutos distribuidos en siete partidos, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor carga física dentro del plantel argentino.

Alerta máxima en Boca de cara a lo que viene

Ese importante desgaste obliga ahora a Boca a manejar con cautela su regreso. A pesar de que el próximo compromiso oficial está muy cerca, nadie se anima a descartarlo. El Xeneize recibirá este jueves a O'Higgins por los 16avos de final de la Copa Sudamericana y la presencia de Paredes dependerá de la evaluación médica y de la decisión conjunta entre el jugador y el cuerpo técnico.

El volante tiene la intención de dejar rápidamente atrás la frustración por la final perdida y considera que volver a jugar en La Bombonera puede ser la mejor manera de dar vuelta la página. Sin embargo, también existe la posibilidad de priorizar su recuperación y administrarle las cargas para evitar complicaciones mayores.

En caso de no reaparecer frente al conjunto chileno, todo indica que el Xeneize apuntará a tenerlo disponible para los siguientes compromisos del semestre, incluso si eso implica retrasar algunos días más su regreso a las canchas. Mientras tanto, el plantel dirigido por Arruabarrena continúa con los entrenamientos en Casa Amarilla.