La provocación de España contra Leandro Paredes durante los festejos por el Mundial 2026
En la caravana de los campeones por Madrid, los futbolistas mostraron un cartel en referencia al cruce que protagonizó el mediocampista argentino en la final.
Durante la caravana de los campeones por las calles de Madrid, varios futbolistas españoles exhibieron un polémico cartel sobre el tenso cruce entre Leandro Paredes y Gavi en la final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey.
"Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi" se podía leer en la pancarta que levantaron varios de los futbolistas de La Roja, en referencia al popular evento de boxeo organizado por el streamer Ibai Llanos. La imagen rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó repercusión entre hinchas argentinos.
Uno de los que lo exhibió fue Lamine Yamal, que sonrió mientras lo mostraba a las cámaras y a los miles de hinchas que acompañaban la celebración.
La cargada tuvo su origen en el fuerte cruce que protagonizaron Leandro Paredes y Gavi tras el final del partido. Mientras los futbolistas españoles festejaban la consagración, varios de ellos fueron a provocar a jugadores de la Selección Argentina y la situación derivó en empujones y cruces verbales.
En ese contexto, el mediocampista argentino quedó cara a cara con el volante del Barcelona y ambos tuvieron que ser separados por sus compañeros.
España celebró a lo grande su segunda Copa del Mundo: así fueron los festejos en Madrid
España vive horas de absoluta felicidad tras conquistar el Mundial 2026. Luego de derrotar 1-0 a la Selección Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, el plantel dirigido por Luis de la Fuente regresó este lunes a Madrid y fue recibido por una multitud que salió a las calles para celebrar la obtención de la segunda estrella en la historia de la Roja.
Los futbolistas aterrizaron alrededor de las 14:30 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde cientos de fanáticos los esperaban con camisetas, banderas y teléfonos celulares para registrar uno de los momentos más importantes del fútbol español en los últimos años. A partir de allí comenzó la tradicional rúa del seleccionado español. Los campeones recorrieron el centro de Madrid en un autobús descapotable para saludar a los miles de hinchas que se ubicaron a lo largo del recorrido. Las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya y Serrano se tiñeron de rojo y amarillo para acompañar a los jugadores en su regreso al país.
España celebró a lo grande su segunda Copa del Mundo: así fueron los festejos en Madrid
El punto culminante de los festejos tuvo lugar en la emblemática Plaza de Cibeles, donde una verdadera multitud aguardó la llegada del plantel para celebrar el histórico título mundial. Antes del recorrido, los futbolistas fueron recibidos en el Palacio de la Zarzuela por los reyes Felipe VI y Letizia, quienes estuvieron acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Durante el encuentro, el monarca español felicitó al equipo y destacó la magnitud de la conquista.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario