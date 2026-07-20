La provocación de España contra Leandro Paredes durante los festejos por el Mundial 2026

España celebró a lo grande su segunda Copa del Mundo: así fueron los festejos en Madrid

España vive horas de absoluta felicidad tras conquistar el Mundial 2026. Luego de derrotar 1-0 a la Selección Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, el plantel dirigido por Luis de la Fuente regresó este lunes a Madrid y fue recibido por una multitud que salió a las calles para celebrar la obtención de la segunda estrella en la historia de la Roja.

Los futbolistas aterrizaron alrededor de las 14:30 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde cientos de fanáticos los esperaban con camisetas, banderas y teléfonos celulares para registrar uno de los momentos más importantes del fútbol español en los últimos años. A partir de allí comenzó la tradicional rúa del seleccionado español. Los campeones recorrieron el centro de Madrid en un autobús descapotable para saludar a los miles de hinchas que se ubicaron a lo largo del recorrido. Las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya y Serrano se tiñeron de rojo y amarillo para acompañar a los jugadores en su regreso al país.

ÚLTIMA HORA | ¡La Copa del Mundo ya está en España! El capitán, Rodri, ha sido el encargado de sacarla del avión https://t.co/xv2a7thJQ7 pic.twitter.com/GOcelQ9CDG — EL PAÍS (@el_pais) July 20, 2026

España celebró a lo grande su segunda Copa del Mundo: así fueron los festejos en Madrid

El punto culminante de los festejos tuvo lugar en la emblemática Plaza de Cibeles, donde una verdadera multitud aguardó la llegada del plantel para celebrar el histórico título mundial. Antes del recorrido, los futbolistas fueron recibidos en el Palacio de la Zarzuela por los reyes Felipe VI y Letizia, quienes estuvieron acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Durante el encuentro, el monarca español felicitó al equipo y destacó la magnitud de la conquista.