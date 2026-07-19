Expulsaron a un jugador de la Selección Argentina tras el pitazo final en el Mundial 2026

Con el paso de los minutos, los ánimos comenzaron a bajar y la Selección Argentina permaneció sobre el terreno de juego para participar de la ceremonia de premiación y recibir las medallas de subcampeón. Ya con la situación controlada, Scaloni reunió a sus dirigidos y dejó un mensaje que reflejó su postura tras la derrota: "Hay que ser grandes en la derrota".

La final del Mundial 2026 terminó dejando mucho más que la consagración de España. Además del desenlace deportivo, el encuentro quedó marcado por un tenso cierre entre los protagonistas, con expulsiones, discusiones y escenas que rápidamente dieron la vuelta al mundo y alimentaron el debate una vez finalizado el partido.