Expulsaron a un jugador de la Selección Argentina tras el pitazo final en el Mundial 2026
Una vez consumada la victoria de España, el clima se desbordó dentro del campo de juego y el árbitro mostró una tarjeta roja.
El final del Mundial 2026 estuvo lejos de terminar con el pitazo del árbitro. Apenas España aseguró el título frente a la Selección Argentina, la tensión acumulada durante los 120 minutos se trasladó al césped del MetLife Stadium y varios futbolistas quedaron envueltos en un fuerte enfrentamiento mientras el conjunto europeo comenzaba los festejos.
Uno de los principales protagonistas fue Leandro Paredes, quien mantuvo un intenso cruce con Eric García y Gavi en medio de la celebración española. En pleno intercambio, el mediocampista argentino le aplicó un manotazo en el cuello a Eric García, mientras que Gavi terminó tendido sobre el césped tras el encontronazo.
Selección Argentina vs. España: un final cargado de tensión
La reacción del árbitro fue inmediata. Tras observar lo ocurrido, decidió mostrarle la tarjeta roja a Paredes, que se convirtió en el segundo futbolista argentino expulsado de la final. El primero había sido Enzo Fernández, quien había visto la roja durante el tiempo reglamentario, dejando a la Albiceleste en inferioridad numérica durante gran parte de la definición.
La pelea obligó a intervenir rápidamente a integrantes de ambos cuerpos técnicos para evitar que la situación pasara a mayores. Lionel Scaloni, junto a varios de sus colaboradores y referentes del plantel, ingresó al campo con el objetivo de separar a los futbolistas y ponerle fin a un momento de máxima tensión.
En medio del tumulto, las cámaras de la transmisión oficial también captaron otro episodio que rápidamente comenzó a viralizarse. Nicolás Otamendi se dirigió a Rodri y le lanzó una frase que hizo referencia a la previa del partido: "Lloraron toda la semana", un comentario que no tardó en generar repercusión en las redes sociales.
Con el paso de los minutos, los ánimos comenzaron a bajar y la Selección Argentina permaneció sobre el terreno de juego para participar de la ceremonia de premiación y recibir las medallas de subcampeón. Ya con la situación controlada, Scaloni reunió a sus dirigidos y dejó un mensaje que reflejó su postura tras la derrota: "Hay que ser grandes en la derrota".
La final del Mundial 2026 terminó dejando mucho más que la consagración de España. Además del desenlace deportivo, el encuentro quedó marcado por un tenso cierre entre los protagonistas, con expulsiones, discusiones y escenas que rápidamente dieron la vuelta al mundo y alimentaron el debate una vez finalizado el partido.
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