El importante equipo que negocia con PSG para llevarse a Leandro Paredes

“Galatasaray negocia con PSG por Leandro Paredes, pero no hubo llamado ni negociación -hasta ahora- entre Galatasaray y el jugador. No solo tiene que haber acuerdo entre clubes sino que también tiene que estar de acuerdo con Paredes, y eso no pasó”, manifestó el periodista de TyC Sports en su cuenta de Twitter.

El club de Estambul también está negociando con el PSG para retener a Mauro Icardi, autor de 23 goles en 26 partidos en la campaña del campeón de la Superliga Turca.

Con la camiseta del PSG, Mauro Icardi y Leandro Paredes compartieron vestuario durante tres temporadas: 19/20, 20/21 y 21/22.