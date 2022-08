Leandro Paredes a Juventus: qué dice el PSG

Ya gregó: "La Juve es un club europeo muy grande, ex campeones y subcampeones no hace mucho tiempo. No puedo hablar sobre el estado de forma actual de la Juve, estoy concentrado en mi equipo y en el sorteo. Recién fue ayer a la noche. En la Juve hay tres ex parisinos (Rabiot, Kean y Di María). La Champions permite cambiar la cara de los equipos".

galtier psg.jpg

Ayer por la noche se daban como seguras las versiones del pase de Paredes a Juventus y se aseguraba que el argentino había cerrado un acuerdo con el club italiano tras debatir entre el Liverpool y Roma.

Incluso, medios indicaban que “la Juventus ya pretende contar con él en Turín para la revisión médica y la firma del consecuente contrato”.

La supuesta transferencia desde el club francés iba a ser a través de un préstamo con obligación de compra por unos 15.000.000 de euros, según habían reseñado fuentes de la entidad italiana a medios locales.