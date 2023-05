LeBron James y Stephen Curry: ¿se juntan en Golden State Warriors?

En el ciclo The Shop, se deshizo en elogios hacia otro jugador clave de los Warriors como es Green: “Me gusta la forma en que Draymond habla con los chicos. Me encantaría tener una pelea de meadas con Draymond. Me encanta cuando alguien me maldice si no estoy haciendo mi trabajo. Me encantaría eso con Draymond”.

LeBron James persigue un quinto anillo, a los 38 años las posibilidades se empiezan a agotar y empieza a sentir que Los Angeles no es el lugar para ganarlo. Alternativamente, si LeBron va a Golden State para el capítulo final de su carrera, complementado por la destreza defensiva de Draymond y el poder ofensivo de Curry y Klay Thompson, no solo la chance de un quinto anillo para su cuenta aumentaría, sino también la posibilidad de, aunque sea por poco tiempo, brindar un espectáculo con pocos precedentes.

¿LeBron James y Stephen Curry tendrán su “Last Dance” juntos?