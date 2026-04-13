Liberaron al futbolista de Gimnasia (J) que gritó “bomba” en un avión: seguirá imputado y con restricciones

Finalmente, el magistrado optó por una resolución intermedia: conceder la libertad, pero mantener el proceso judicial en marcha. En ese sentido, también dejó una advertencia sobre este tipo de episodios: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”.

Mientras tanto, el futuro del futbolista también es incierto en lo deportivo, ya que desde el club analizan posibles sanciones, incluida la rescisión de su contrato tras el escándalo.