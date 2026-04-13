Liberaron al futbolista de Gimnasia (J) que gritó “bomba” en un avión: seguirá imputado y con restricciones
Emiliano Endrizzi recuperó la libertad tras el escándalo en Jujuy, pero situación judicial continúa comprometida.
El caso de Emiliano Endrizzi sumó un nuevo capítulo este lunes. El jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy fue liberado luego de haber sido detenido por gritar “bomba” dentro de un avión a punto de despegar, aunque seguirá siendo investigado por la Justicia.
La causa quedó en manos del fiscal federal Sebastián Jure, quien lo imputó por los delitos de intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación, dos figuras que contemplan penas severas.
Por su parte, el juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, resolvió otorgarle la libertad provisoria, aunque bajo una serie de condiciones estrictas que deberá cumplir mientras avanza la investigación. Entre lo dispuesto, Endrizzi tendrá que presentarse cada siete días ante la Policía Federal, notificar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.
Durante la audiencia, el fiscal había solicitado la prisión preventiva del futbolista, al considerar la gravedad del hecho y la posibilidad de fuga. Argumentó que el jugador no es oriundo de Jujuy y que su residencia actual es alquilada, lo que podría dificultar su localización.
Desde la defensa, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, plantearon una versión distinta de lo ocurrido. Según explicaron, se trató de un “comentario desafortunado” en medio de una conversación informal y no de una amenaza real. Además, presentaron documentación para demostrar su arraigo, incluyendo certificados escolares de sus hijos y pruebas de residencia en la provincia desde hace tres años.
Finalmente, el magistrado optó por una resolución intermedia: conceder la libertad, pero mantener el proceso judicial en marcha. En ese sentido, también dejó una advertencia sobre este tipo de episodios: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”.
Mientras tanto, el futuro del futbolista también es incierto en lo deportivo, ya que desde el club analizan posibles sanciones, incluida la rescisión de su contrato tras el escándalo.
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