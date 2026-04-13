Qué pena podría recibir el jugador de Gimnasia de Jujuy por gritar "bomba" en un avión

De acuerdo con el artículo 211 del Código Penal argentino, el hecho encuadra dentro del delito de intimidación pública. La norma establece que será sancionado quien genere alarma o temor colectivo mediante amenazas o advertencias de peligro, incluso cuando no exista una situación real. En ese sentido, la legislación prevé penas de entre dos y seis años de prisión para quienes “dieren voces de alarma o amenazaren con la comisión de un delito de peligro común”, una descripción que se ajusta directamente a lo sucedido en el avión.