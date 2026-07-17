Lionel Messi elogió a Lamine Yamal y habló de la foto en la que el delantero era apenas un bebé
"Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión", dijo el capitán de la Selección Argentina sobre la final ante España.
La expectativa por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sumó este viernes un capítulo de alto voltaje en los Estados Unidos. Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y el entrenador Lionel Scaloni se presentaron en el Fanatics Fest de Nueva York, donde hablaron del esperado cruce del domingo.
Aunque el encuentro estaba pensado como una cita protocolar previa al trascendental choque definitivo, el desparpajo y la complicidad de las tres máximas figuras de la Selección se adueñaron de la jornada, dejando dos momentos tan divertidos como virales en la antesala del partido más esperado.
Qué dijo Lionel Messi sobre Lamine Yamal
Lo cierto es que todos los focos estuvieron puestos en Messi, quien tuvo su momento para referirse a Lamine Yamal y se deshizo en elogios para con el delantero de 19 años: "Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y al que siempre le deseo lo mejor. Es uno de los referentes mundiales, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez", advirtió.
Seguidamente, añadió: "Desearle lo mejor. Lo vi en esa foto, es una locura. Es la vida. Yo hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentándonos en una Copa del Mundo es una locura", aseguró, en referencia a una foto de cuando Lamine apenas tenía meses.
"Es uno de los mejores en este momento sin duda. Le deseo lo mejor, porque su bien será el bien de Barcelona también", dijo el astro mundial.
Y cerró: "Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil", manifestó el capitán de la Selección Argentina, en la previa a la gran final del Mundial 2026 ante España.
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