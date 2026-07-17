Lionel Messi elogió a Lamine Yamal y habló de la foto en la que el delantero era apenas un bebé

Qué dijo Lionel Messi sobre Lamine Yamal

Lo cierto es que todos los focos estuvieron puestos en Messi, quien tuvo su momento para referirse a Lamine Yamal y se deshizo en elogios para con el delantero de 19 años: "Lamine es un grandísimo jugador, al cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y al que siempre le deseo lo mejor. Es uno de los referentes mundiales, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de conseguir algo histórico, nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez", advirtió.