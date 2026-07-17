La tajante respuesta de Lionel Scaloni sobre la chance de que Lionel Messi juegue el próximo Mundial

¿El último baile? La respuesta de Lionel Scaloni sobre el futuro de Lionel Messi

Como era de esperarse, la gran pregunta que desvela a los amantes del fútbol de todo el planeta se instaló en la sala de conferencias: ¿será este partido ante España el último de Messi en los Mundiales?

Lejos de alimentar especulaciones o dar títulos rimbombantes a la prensa, Scaloni prefirió apelar a su habitual cautela, gambeteó la respuesta con total naturalidad y le trasladó la pelota directamente al protagonista.

"Qué sé yo, habría que preguntarle a él. No sabría qué decirte. No lo hablé con él", concluyó el técnico, dejando en claro que toda la concentración del grupo está puesta al 100% en los 90 minutos del domingo y que no hay margen para pensar en el día después.