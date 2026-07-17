La tajante respuesta de Lionel Scaloni sobre la chance de que Lionel Messi juegue el próximo Mundial
El entrenador de la Selección Argentina se conmovió al revelar lo que le dijo el "Diez" tras eliminar a Inglaterra. ¿Qué dijo sobre la continuidad del capitán?
La conferencia de prensa de Lionel Scaloni dejó espacio para la emoción y la intimidad del búnker de la Selección Argentina. Al ser consultado por el ya icónico abrazo que se dio con Lionel Messi tras sellar el pase a la final, el DT reveló la frase que le dedicó el capitán y se deshizo en elogios hacia el futbolista.
Tras consumarse la sufrida victoria en semifinales, el "Diez" se fundió en un sentido abrazo con el creador de la Scaloneta y le susurró al oído que lo que estaban viviendo era "historia pura".
En la previa de la gran final del Mundial 2026 frente a España y al recordar ese momento frente a los micrófonos, el entrenador no ocultó su orgullo. "Historia pura es él, leyenda. Que él diga eso me llena de orgullo. Que el mejor futbolista del mundo piense eso es algo maravilloso", confesó Scaloni con notable admiración.
Para el director técnico, la vigencia del astro del Inter Miami en la máxima cita del fútbol es un hecho sin precedentes que el público argentino debe dimensionar y asimilar con los ojos abiertos, más allá del resultado del domingo en Nueva Jersey.
"Haber podido llegar a una final a sus 39 años es algo increíble, por eso digo que lo disfrutemos. Aunque uno tenga la idea de que el futbolista argentino lo pueda hacer, es muy difícil", reflexionó Scaloni, poniendo en perspectiva la magnitud de la campaña liderada por el capitán.
¿El último baile? La respuesta de Lionel Scaloni sobre el futuro de Lionel Messi
Como era de esperarse, la gran pregunta que desvela a los amantes del fútbol de todo el planeta se instaló en la sala de conferencias: ¿será este partido ante España el último de Messi en los Mundiales?
Lejos de alimentar especulaciones o dar títulos rimbombantes a la prensa, Scaloni prefirió apelar a su habitual cautela, gambeteó la respuesta con total naturalidad y le trasladó la pelota directamente al protagonista.
"Qué sé yo, habría que preguntarle a él. No sabría qué decirte. No lo hablé con él", concluyó el técnico, dejando en claro que toda la concentración del grupo está puesta al 100% en los 90 minutos del domingo y que no hay margen para pensar en el día después.
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