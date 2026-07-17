Lionel Messi en el evento de FIFA: la icónica canción para presentarlo y el blooper con Tom Brady

"Matador"



Así fue la entrada de Lionel Messi a la presentación de la final del Mundial 2026pic.twitter.com/9RJN8PKFMK — minutouno (@minutounocom) July 17, 2026

Dibu Martínez al rescate: traductor de lujo ante Tom Brady

La gran perlita de la tarde ocurrió cuando subió al escenario otra leyenda absoluta del deporte mundial: Tom Brady, el histórico exmariscal de campo de la NFL y ganador de siete Super Bowls.

Brady, confeso admirador del fútbol y del talento del "Diez", tomó el micrófono y le hizo una pregunta futbolística a Messi directamente en inglés. Sabiendo que Leo no domina ese idioma, se produjo un segundo de silencio y risas cómplices sobre el escenario que fue desactivado de manera espectacular por el arquero de la Selección.

Aprovechando sus años de experiencia viviendo en Inglaterra por la Premier League, el "Dibu" Martínez no dudó en intervenir rápidamente y ofició de traductor en vivo, soplándole la pregunta al oído a Messi para que pudiera responder en español.

El divertido ida y vuelta demostró una vez más el clima de total distensión y compañerismo que se vive dentro del búnker argentino. A pesar de los nervios lógicos y la inmensa presión que genera estar a las puertas de revalidar el título mundial, el plantel se permite disfrutar del camino con la complicidad y el potrero que los caracteriza.