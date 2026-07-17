Lionel Messi en el evento de FIFA: la icónica canción para presentarlo y el blooper con Tom Brady
A solo dos días del partido decisivo frente a España, el capitán, Dibu Martínez y Lionel Scaloni participaron de una presentación oficial en Nueva York.
Este viernes, en la previa del trascendental choque del domingo ante España, se llevó a cabo un evento especial de presentación en Nueva York que contó con la presencia estelar de las tres máximas figuras de la Selección Argentina: Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y el entrenador Lionel Scaloni.
La expectativa por la gran final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos inolvidables en los Estados Unidos, y esta vez lo tuvo al capitán como uno de los grandes protagonistas.
Aunque la cita, en el Fanatics Fest, tenía un carácter formal y protocolar, el desparpajo y la química del plantel albiceleste terminaron transformando la jornada en un show que dejó dos momentos divertidos que revolucionaron las redes sociales.
Una entrada con sello nacional: Lionel Messi al ritmo de "Matador"
El primer gran momento de la jornada se dio al inicio de la presentación, cuando los organizadores anunciaron el ingreso del astro argentino al escenario. Lejos de las típicas introducciones solemnes de los norteamericanos, la producción sorprendió a todos al musicalizar la caminata del capitán con los acordes de "Matador", el icónico y enérgico hit de Los Fabulosos Cadillacs.
Messi ingresó con una sonrisa de oreja a oreja, visiblemente sorprendido y a gusto con el guiño cultural, mientras el auditorio estallaba en aplausos ante la inesperada cortina musical.
Dibu Martínez al rescate: traductor de lujo ante Tom Brady
La gran perlita de la tarde ocurrió cuando subió al escenario otra leyenda absoluta del deporte mundial: Tom Brady, el histórico exmariscal de campo de la NFL y ganador de siete Super Bowls.
Brady, confeso admirador del fútbol y del talento del "Diez", tomó el micrófono y le hizo una pregunta futbolística a Messi directamente en inglés. Sabiendo que Leo no domina ese idioma, se produjo un segundo de silencio y risas cómplices sobre el escenario que fue desactivado de manera espectacular por el arquero de la Selección.
Aprovechando sus años de experiencia viviendo en Inglaterra por la Premier League, el "Dibu" Martínez no dudó en intervenir rápidamente y ofició de traductor en vivo, soplándole la pregunta al oído a Messi para que pudiera responder en español.
El divertido ida y vuelta demostró una vez más el clima de total distensión y compañerismo que se vive dentro del búnker argentino. A pesar de los nervios lógicos y la inmensa presión que genera estar a las puertas de revalidar el título mundial, el plantel se permite disfrutar del camino con la complicidad y el potrero que los caracteriza.
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