Lionel Messi llegó a los 200 partidos con Argentina y sumó otro récord histórico en el Mundial 2026

messi argelia Lionel Messi marcó un golazo en el debut de la Selección Argentina ante Argelia.

El dueño de otro récord mundialista

Messi también domina otro ranking histórico. Desde Qatar 2022 es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales. Con esta presentación frente a Argelia alcanzó los 26 encuentros mundialistas, superando registros legendarios como los de Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23). El nuevo formato de la Copa del Mundo le ofrece además la posibilidad de seguir ampliando esa diferencia y continuar escribiendo capítulos únicos en la historia del fútbol.

En una noche especial para la Selección Argentina, Messi no solo sigue aportando su talento dentro de la cancha. También alcanzó los 200 partidos con la Albiceleste y sumó otro récord que confirma que su legado sigue creciendo partido tras partido.