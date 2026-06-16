Lionel Messi llegó a los 200 partidos con Argentina y sumó otro récord histórico en el Mundial 2026
El capitán alcanzó los 200 encuentros con la Selección argentina en el debut ante Argelia y amplió su impresionante legado.
Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de la Selección Argentina. En el debut frente a Argelia por el Mundial 2026, el capitán alcanzó los 200 partidos con la Albiceleste y sumó un nuevo récord a una carrera que sigue agrandando su legado como el futbolista más importante de la historia del fútbol argentino.
La noche del debut mundialista no solo quedará marcada por el golazo que abrió el marcador. También representó un nuevo hito en la extraordinaria carrera del 10. Con su presencia en Kansas City, el rosarino llegó a los 200 partidos con la camiseta de la Selección argentina, una cifra inédita para el fútbol nacional y difícil de igualar en el futuro. A los 39 años, el capitán continúa ampliando una marca que ya lo tiene como el jugador con más presencias en la historia de la Albiceleste.
Los números de Lionel Messi con la Selección argentina
El camino de Messi con Argentina comenzó el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría. Casi dos décadas después, alcanzó una cifra que refleja la magnitud de su trayectoria. Hasta el encuentro ante Argelia, acumuló 200 partidos, 118 goles, 64 asistencias y 16.380 minutos disputados con la camiseta nacional. Además de los récords individuales, logró conquistar todos los títulos que persiguió durante años: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.
La diferencia con el resto de los futbolistas argentinos también deja en evidencia la dimensión de su legado. Detrás suyo aparecen Javier Mascherano con 147 encuentros, Ángel Di María con 145, Javier Zanetti con 142 y Nicolás Otamendi con 132.
El dueño de otro récord mundialista
Messi también domina otro ranking histórico. Desde Qatar 2022 es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales. Con esta presentación frente a Argelia alcanzó los 26 encuentros mundialistas, superando registros legendarios como los de Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23). El nuevo formato de la Copa del Mundo le ofrece además la posibilidad de seguir ampliando esa diferencia y continuar escribiendo capítulos únicos en la historia del fútbol.
En una noche especial para la Selección Argentina, Messi no solo sigue aportando su talento dentro de la cancha. También alcanzó los 200 partidos con la Albiceleste y sumó otro récord que confirma que su legado sigue creciendo partido tras partido.
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