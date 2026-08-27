La clave de Antonela Roccuzzo para su espectacular figura: "Entreno todos los días y no tomo alcohol"

Antonela Roccuzzo

Los hábitos que comparte con Lionel Messi

La alimentación es otro de los aspectos presentes en la dinámica cotidiana de la familia. En ese sentido, la rosarina explicó la influencia que tienen las exigencias profesionales del futbolista en la organización de las comidas.

“Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer saludable”, expresó.

Además, reveló otras decisiones que mantienen en su vida diaria: “No tomamos alcohol y no fumamos. Intentamos que todo sea orgánico”.

Para Roccuzzo, estos hábitos no funcionan de manera aislada, sino que forman parte de una concepción más amplia del bienestar que también contempla el aspecto emocional.

“Todo se combina, con el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vivir”, concluyó.