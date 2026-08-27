La clave de Antonela Roccuzzo para su espectacular figura: "Entreno todos los días y no tomo alcohol"
La esposa de Lionel Messi compartió los secretos de su día a día y reveló cómo incorporó el entrenamiento de fuerza a su estilo de vida.
Antonela Roccuzzo encontró en el ejercicio un espacio que va más allá de mantenerse en forma. La rosarina, de 38 años, incorporó la actividad física a su día a día y combina las clases grupales con el entrenamiento de fuerza, además de acompañarlo con una serie de hábitos que comparte con Lionel Messi.
Al hablar sobre la frecuencia con la que se ejercita y una de las actividades que más disfruta, contó: “Intento entrenar todos los días. Dos veces por semana hago clases de FitJam, que son súper divertidas, con una profesora brasileña. Es una forma de llevar mi mente a otro lugar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”.
El cambio de Antonela Roccuzzo con las pesas
El entrenamiento de fuerza también ocupa actualmente un lugar importante en su rutina, aunque durante mucho tiempo Antonela tuvo ciertas dudas sobre incorporarlo.
“Antes tenía miedo de hacer pesas porque pensaba que me iba a poner ‘grande’, pero eso nunca ocurrió. Todos deberían hacer pesas al menos una hora al día porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mi mamá y a mi papá: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”, señaló.
Su experiencia hizo que aquella preocupación inicial quedara atrás y que incluso comenzara a incentivar a sus padres para que también incorporaran ejercicios de fuerza.
Los hábitos que comparte con Lionel Messi
La alimentación es otro de los aspectos presentes en la dinámica cotidiana de la familia. En ese sentido, la rosarina explicó la influencia que tienen las exigencias profesionales del futbolista en la organización de las comidas.
“Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer saludable”, expresó.
Además, reveló otras decisiones que mantienen en su vida diaria: “No tomamos alcohol y no fumamos. Intentamos que todo sea orgánico”.
Para Roccuzzo, estos hábitos no funcionan de manera aislada, sino que forman parte de una concepción más amplia del bienestar que también contempla el aspecto emocional.
“Todo se combina, con el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vivir”, concluyó.
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