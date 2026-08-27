Bomba en la MLS: Kily González cerró con Inter Miami y será el nuevo DT de Lionel Messi

Kily González, Inter Miami y Lionel Messi

Para el estratega de 52 años, esta oportunidad marcará el inicio de su primer desafío formal como entrenador fuera de la Argentina. El gran condimento de su arribo a la Florida será el reencuentro en el día a día con Lionel Messi, con quien comparte un vínculo histórico de respeto y origen futbolístico rosarino, con el objetivo de potenciar la estructura ofensiva del equipo y pelear en los puestos de vanguardia de la MLS.