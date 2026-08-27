Bomba en la MLS: Kily González cerró con Inter Miami y será el nuevo DT de Lionel Messi
El exentrenador de Rosario Central, Unión y Platense acordó las condiciones con la franquicia de la Florida. Reemplazará a Ángel Guillermo Hoyos para iniciar su primera travesía internacional.
El mercado de la Major League Soccer sacudió el panorama del fútbol de los Estados Unidos. Cristian "Kily" González finalizó las conversaciones con la cúpula directiva de Inter Miami y llegó a un entendimiento total para transformarse en el flamante director técnico del primer equipo. De esta manera, el DT rosarino ocupará la vacante que deja Ángel Guillermo Hoyos al frente de Las Garzas.
Kily González, Inter Miami y Lionel Messi
Para el estratega de 52 años, esta oportunidad marcará el inicio de su primer desafío formal como entrenador fuera de la Argentina. El gran condimento de su arribo a la Florida será el reencuentro en el día a día con Lionel Messi, con quien comparte un vínculo histórico de respeto y origen futbolístico rosarino, con el objetivo de potenciar la estructura ofensiva del equipo y pelear en los puestos de vanguardia de la MLS.
El rosarino se encontraba sin club desde octubre de 2025, momento en el que concluyó su ciclo al mando de Platense. En su recorrido por los banquillos del país, se destacan sus pasos por Rosario Central —donde debutó como DT principal— y Unión de Santa Fe. En el conjunto tatengue protagonizó una campaña sumamente recordada: no solo aseguró la permanencia en la máxima categoría en una definición límite, sino que después guio al equipo hacia la clasificación internacional a la Copa Sudamericana.
Tras la etapa de Hoyos al frente del plantel, la dirigencia estadounidense apostó por la intensidad, el carácter y la propuesta táctica del Kily para liderar la renovación del vestuario. Con el libro de pases en movimiento y el foco puesto en la recta competitiva, González ultimarás los detalles del viaje para ponerse la indumentaria de Inter Miami y encarar una etapa bisagra en su carrera técnica.
Los números de la carrera del Kily González cómo entrenador
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