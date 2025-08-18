En septiembre, Lionel Messi podría disputar su último partido oficial en la Argentina: los motivos

Según lo informado por DSports, el duelo ante la Vinotinto podría ser el cierre de una era irrepetible para Messi jugando frente a su gente. Si bien el propio futbolista no confirmó aún cuándo será su retiro internacional, los indicios apuntan a que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá será su última gran cita. En ese contexto, el choque ante el seleccionado vinotinto podría transformarse en su despedida oficial como local, más allá de que luego se planifique un homenaje de carácter amistoso tras el Mundial.