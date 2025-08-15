Confirmado por Mascherano: Lionel Messi regresará a la acción en Inter Miami
Tras superar una lesión muscular, el capitán de la Selección Argentina volverá a ser convocado para el duelo ante Los Ángeles Galaxy.
Después de un agónico empate y posterior victoria por penales ante Necaxa en la Leagues Cup 2025, Lionel Messi sufrió una lesión muscular que lo obligó a abandonar el terreno de juego en los primeros minutos. Esa dolencia lo mantuvo fuera de los partidos siguientes, incluyendo la victoria 3-1 ante Pumas y la dura derrota 4-1 en el clásico frente a Orlando City por la Major League Soccer (MLS).
Sin embargo, este sábado La Pulga estará nuevamente disponible para Inter Miami en su compromiso frente a Los Ángeles Galaxy en el Chase Stadium de Fort Lauderdale a las 20.30. El anuncio fue realizado por Javier Mascherano, director técnico del equipo, quien destacó que Messi se encuentra en condiciones de jugar tras retomar los entrenamientos con el equipo desde el miércoles.
“Más allá de que nos queda el entrenamiento de hoy, si no pasa nada raro, va a estar convocado para el partido de mañana”, confirmó el exmediocampista argentino. También confirmó la incorporación de Rodrigo De Paul a los entrenamientos tras superar un retraso con su visa: “Rodrigo se suma hoy. El tema de la visa se demoró un poco más de lo previsto, pero estará en la convocatoria”, aseguró.
Con estas reincorporaciones, el técnico valora que el equipo recupere piezas fundamentales de cara a la recta final de la temporada. Mascherano contará con sus figuras de cara al próximo duelo, mientras Lionel Scaloni sigue atento a la recuperación de su capitán para futuras convocatorias a la Selección Argentina.
Qué dijo Mascherano de la salida de Federico Redondo
Por otra parte, el entrenador se refirió a la salida de Federico Redondo al Elche de España, explicando que la transferencia se dio de manera rápida y consensuada: “Le planteó al club que veía con buenos ojos poder salir. Se dio todo muy rápido. Es un profesional, como nos ha pasado con otros jugadores que utilicé hasta el último momento”, indicó Mascherano.
Su análisis sobre el plantel del Inter Miami
En cuanto al estado general del plantel, expresó satisfacción con el equilibrio que muestra su equipo pese a la reducción numérica: “Quizás nos falta sumar algún jugador en alguna posición, pero para los tres meses que restan de temporada, estamos bien. Hemos recuperado jugadores que no pudimos utilizar durante mucho tiempo, y con ellos el equipo se ve mucho más equilibrado”, concluyó.
