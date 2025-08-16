Regreso top de Lionel Messi: golazo y asistencia de taco en la victoria de Inter Miami
El astro rosarino dejó atrás la lesión con un golazo a pura gambeta y remate de larga distancia, y un pase-gol para su amigo Luis Suárez.
Lionel Messi regresó este sábado por la noche tras la lesión muscular que sufrió días atrás, y lo hizo con un golazo y una asistencia de taco, para ser vital en la victoria 3-1 de Inter Miami ante Los Angeles Galaxy por una nueva fecha de la Major League Soccer (SMN) de Estados Unidos.
Después de un agónico empate y posterior victoria por penales ante Necaxa en la Leagues Cup 2025, Messi sufrió una lesión muscular que lo obligó a abandonar el terreno de juego en los primeros minutos. Esa dolencia lo mantuvo fuera de los partidos siguientes, incluyendo la victoria 3-1 ante Pumas y la dura derrota 4-1 en el clásico frente a Orlando City por la Major League Soccer (MLS).
Sin embargo, este sábado "La Pulga" volvió a estar disponible para Inter Miami en su compromiso frente a Los Angeles Galaxy en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El anuncio había sido realizado por Javier Mascherano, director técnico del equipo, quien destacó que el rosarino se encontraba en condiciones de jugar tras retomar los entrenamientos con el equipo desde el miércoles.
De esta manera, el capitán de la Selección Argentina ingresó recién en el segundo tiempo, cuando el encuentro lo tenía al conjunto de Florida arriba en el marcador por el tanto de Jordi Alba en el cierre de la primera mitad.
Tras su regreso, la visita empató las acciones. Sin embargo, Messi se tenía guardada una joya para los últimos minutos, cuando dejó dos hombres en el cambio y remató desde afuera del área para establecer el 2-1 con un golazo.
De todos modos, al mejor jugador del mundo le quedaba una magia más: ya sobre la hora, con un taco de derecha, habilitó a Luis Suárez, quien no perdonó para el 3-1 definitivo.
Con 45 unidades en 24 partidos disputados, Inter Miami quedó en la cuarta posición de la Conferencia Este de la MLS.
