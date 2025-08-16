Regreso top de Lionel Messi: golazo y asistencia de taco en la victoria de Inter Miami

De todos modos, al mejor jugador del mundo le quedaba una magia más: ya sobre la hora, con un taco de derecha, habilitó a Luis Suárez, quien no perdonó para el 3-1 definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1956891706978083040&partner=&hide_thread=false GOL U RU GUA YO @LuisSuarez9 pic.twitter.com/hf85dKU6R0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Con 45 unidades en 24 partidos disputados, Inter Miami quedó en la cuarta posición de la Conferencia Este de la MLS.