Cómo ver en vivo por YouTube el Balón de Oro 2026 con Lionel Messi como candidato

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez competirá por el Trofeo Yashin al mejor arquero del año frente a rivales internacionales de peso como Thibaut Courtois, Yassine Bounou y Unai Simón.

El ganador definitivo surge de la votación de un jurado compuesto por 100 periodistas, representando a cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA masculino. A la hora de emitir sus votos, los especialistas evalúan primero el rendimiento individual y el carácter decisivo de cada jugador, luego los logros colectivos alcanzados durante la temporada y, por último, la clase y el juego limpio.