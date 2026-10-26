Cómo ver en vivo por YouTube el Balón de Oro 2026 con Lionel Messi como candidato
El Balón de Oro que premia al mejor futbolista del mundo se muda a Londres. Horarios, nominados argentinos y cómo seguir la transmisión gratuita por streaming.
El mundo del fútbol define este lunes al ganador del máximo galardón individual. La 70.º edición del Balón de Oro se podrá seguir en vivo y de manera gratuita en la Argentina a través del canal oficial de YouTube de Claro Sports, además de la plataforma de suscripción DAZN.
A qué hora es la entrega del Balón de Oro 2026
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo con sudestada que bajará 16 grados en 48 horas la temperatura del AMBA
La ceremonia organizada por France Football y la UEFA abandonó París por primera vez en su historia para trasladarse al London Palladium Theatre de Londres. La elección de la sede funciona como un homenaje al inglés Stanley Matthews, quien fue el primer ganador del galardón en 1956.
El cronograma oficial de inicio de la transmisión por país es el siguiente:
- 17:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
- 16:00 horas: Bolivia y Venezuela.
- 15:00 horas: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este).
- 14:00 horas: México y Estados Unidos (Central).
Lionel Messi, Lautaro y Dibu Martínez: los argentinos nominados
La gala de premiación contará con una fuerte presencia nacional. Lionel Messi, máximo ganador de la historia con ocho estatuillas, vuelve a estar nominado al premio mayor. El actual jugador del Inter Miami comparte la nómina de 30 candidatos con Lautaro Martínez, quien se destacó por sus títulos en la Serie A y la Copa Italia con el Inter de Milán, sumado a su desempeño con la Selección.
Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez competirá por el Trofeo Yashin al mejor arquero del año frente a rivales internacionales de peso como Thibaut Courtois, Yassine Bounou y Unai Simón.
El ganador definitivo surge de la votación de un jurado compuesto por 100 periodistas, representando a cada uno de los 100 países mejor ubicados en el ranking FIFA masculino. A la hora de emitir sus votos, los especialistas evalúan primero el rendimiento individual y el carácter decisivo de cada jugador, luego los logros colectivos alcanzados durante la temporada y, por último, la clase y el juego limpio.
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