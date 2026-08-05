Lionel Messi volvió al gol en el Inter Miami: sus primeros gritos tras el Mundial 2026
En su reaparición en "Las Garzas" por la Leagues Cup, el capitán argentino marcó por duplicado en la primera etapa con dos definiciones idénticas de zurda.
La magia de Lionel Messi volvió a decir presente en el fútbol estadounidense. En el marco de la primera fecha de la Leagues Cup 2026, el Inter Miami recibe este miércoles al Atlético San Luis en un partidazo que marca el reencuentro del astro argentino con la red tras su participación en la Copa del Mundo.
El capitán rosarino no tardó en hacer pesar su jerarquía en el verde césped para dar vuelta un arranque adverso y encarrilar el encuentro para el conjunto de Florida antes del descanso.
Dos golazos idénticos de Lionel Messi para encender el Chase Stadium
La noche comenzó esquiva para el equipo rosa, pero la jerarquía del número 10 apareció en su máxima expresión durante el primer tiempo con una ráfaga letal:
-
El empate transitorio (1-1): A los 11 minutos de la etapa inicial, Messi apareció en el lugar justo para capturar una asistencia atrás dentro del área y sacar un latigazo furioso de zurda que se metió junto al palo, decretando la igualdad parcial.
-
El segundo de su cuenta personal (3-1): Cuando se moría la primera mitad, a los 44 minutos, la fórmula se repitió de manera casi calcuesta. Otra gran jugada colectiva que culminó con un centro atrás encontró nuevamente al capitán argentino pisando el área con total libertad, donde definió con la misma categoría de pierna zurda para estirar la ventaja antes del descanso.
Ambas conquistas reflejaron la vigencia absoluta del mejor jugador del mundo, que vuelve a festejar con la camiseta del Inter Miami en su primer compromiso oficial post Mundial 2026, desatando la locura de los hinchas en las tribunas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario