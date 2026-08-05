Lionel Messi volvió al gol en el Inter Miami: sus primeros gritos tras el Mundial 2026

El segundo de su cuenta personal (3-1): Cuando se moría la primera mitad, a los 44 minutos, la fórmula se repitió de manera casi calcuesta. Otra gran jugada colectiva que culminó con un centro atrás encontró nuevamente al capitán argentino pisando el área con total libertad, donde definió con la misma categoría de pierna zurda para estirar la ventaja antes del descanso.