Detuvieron al esposo de la mujer que murió al incendiarse un auto en Córdoba: no explotó el celular

Ambos eran docentes e investigadores. Ella era una destacada especialista en Ciencias Sociales con una vasta trayectoria académica. Contaba con posgrados internacionales y se desempeñaba como investigadora universitaria y profesora. Su formación incluía un título en Letras en la Universidad de Buenos Aires (UBA), un magíster en Gestión Cultural Internacional en la Università di Genova (Italia) y otro en Comunicación y Cultura Contemporánea en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Gasparutti es director de la carrera de Nutrición en la Universidad Empresarial Siglo 21, en la sede de Córdoba. Allí dicta las cátedras de Bromatología, Tecnología Alimentaria y Saneamiento Ambiental. Es licenciado en Nutrición, Especialista en Higiene y Seguridad y Magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Se desempeña también como asesor para diversas industrias del sector.

El auto chocó con una alcantarilla luego de que estallara un celular mientras lo cargaban, en la ruta E-53, en Córdoba.

El siniestro que luego dio un giro dramático



La Policía encontró el auto sobre la banquina oeste con severos daños provocados por el fuego, principalmente en el habitáculo. Y la escena se completaba con Gasparutti fuera del vehículo, con Pagani herida, con signos de graves quemaduras.

La mujer fue asistida por personal de emergencias y trasladada al Instituto del Quemado de Córdoba, donde permaneció internada en estado crítico, con lesiones que le cubrían más de un 65% de su cuerpo, hasta su fallecimiento, ocurrido el 17 de junio.

La hipótesis inicial y el avance de la investigación

En una primera etapa de la causa, los investigadores trabajaron sobre la versión aportada por el propio Gasparutti, quien sostuvo que el incendio podría haberse iniciado mientras su esposa recargaba y a la vez usaba un teléfono celular dentro del automóvil.

Sin embargo, esto fue descartado por los peritajes realizados por el personal especializado de Bomberos, que no encontraron ese teléfono, ningún rastro de cables de carga y sí, en cambio, rastros de la presencia de algún combustible, en particular en el habitáculo del acompañante.

Descartado el relato de Gasparutti, la investigación avanzó con el análisis de las comunicaciones.

Sin ofrecer demasiados detalles, en las conversaciones que quedaron documentadas en la causa surgiría el presunto móvil del femicidio, que para la fiscalía fue un hecho premeditado y cometido con alevosía, puesto que la mujer no habría estado consciente -sedada con alguna droga- antes de ser rociada con combustible y caer junto al conductor en el fraguado accidente.

Por ese motivo, Gasparutti quedó formalmente imputado por homicidio calificado por el vínculo, una figura penal que contempla las penas más severas previstas por el Código Penal: prisión perpetua.