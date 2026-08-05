Con doblete y asistencia de Lionel Messi, Inter Miami venció a San Luis por la Leagues Cup 2026
El equipo del capitán de la Selección Argentina volvió al gol, y por duplicado, en su primera titularidad en "La Garzas" tras el Mundial 2026.
El Inter Miami tuvo un estreno contundente en la Leagues Cup 2026 al imponerse este miércoles por 4-2 como local frente al Atlético San Luis de México, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del torneo continental que quedó marcado por el show de Lionel Messi.
El capitán de la Selección Argentina, en su reaparición oficial con la camiseta rosa tras la cita mundialista, ratificó su vigencia absoluta al comandar la ofensiva de su equipo durante una frenética primera mitad disputada en el Nu Stadium de Miami.
El arranque no fue sencillo para el conjunto estadounidense, que comenzó en desventaja, pero la jerarquía del rosarino no tardó en inclinar la balanza. A los 11 minutos de juego, Messi apareció dentro del área para capturar un pase atrás y sacar un preciso remate de zurda que decretó el 1-1 parcial. Minutos más tarde, el venezolano Telasco Segovia sentenció el 2-1 transitorio para dar vuelta el marcador.
Sobre el cierre de la etapa inicial, la fiesta se completó con la firma del 10: a los 44 minutos, volvió a definir de zurda dentro del área tras otra gran asistencia para poner el 3-1. Inmediatamente después, en tiempo descuento, Micel estiró la diferencia a 4-1 empujando la pelota a la red luego de una habilitación de Messi.
En el complemento, el desarrollo del juego tuvo un condimento extra cuando el partido debió permanecer demorado durante varios minutos debido a un alerta meteorológico que obligó a frenar las acciones por cuestiones de seguridad.
Una vez reanudado el encuentro, el equipo local administró la ventaja frente a un conjunto mexicano que descontó para cerrar el 4-2 definitivo.
Por su parte, el mediocampista argentino Rodrigo De Paul fue parte del once inicial del Inter Miami y completó una buena labor en la zona medular hasta ser reemplazado a los 66 minutos del complemento.
Inter Miami afronta el torneo con la intención de repetir una conquista histórica. En 2023, el conjunto de Florida ganó la Leagues Cup por primera vez, justamente con Messi como gran protagonista. Tres años después, el objetivo vuelve a ser levantar el trofeo y comenzar la campaña internacional de la mejor manera.
Cómo llegaba Inter Miami al debut de la Leagues Cup
El equipo dirigido por Guillermo Hoyos llegaba al encuentro con buenos antecedentes en la MLS. Inter Miami se encuentra actualmente segundo en la Conferencia Este.
La Pulga volvió a sumar minutos el último fin de semana ante Columbus Crew. El argentino ingresó durante la segunda mitad después del descanso que tuvo tras disputar el Mundial 2026.
Para Inter Miami, la Leagues Cup representa además una oportunidad de volver a competir por un título que ya conoce. El club consiguió el campeonato en 2023 y ahora buscará repetir aquella campaña con Messi nuevamente como principal referente.
Formaciones de Inter Miami vs. Atlético San Luis, por Leagues Cup 2026
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Guillermo Hoyos.
- Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Robson Bambu, Miguel García, Eduardo Águila; Óscar Macías; Lucas Esteves, Sebastián Salles-Lamonge, David Rodríguez, Román Torres; Sergio y Leonardo Flores. DT: Diego Mejía.
Inter Miami vs. Atlético San Luis: todos los datos
- Hora: 20.30.
- Estadio: Nu Stadium.
- Árbitro: A confirmar.
- VAR: A confirmar.
- TV: Apple TV.
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