Con doblete y asistencia de Lionel Messi, Inter Miami venció a San Luis por la Leagues Cup 2026

Una vez reanudado el encuentro, el equipo local administró la ventaja frente a un conjunto mexicano que descontó para cerrar el 4-2 definitivo.

Por su parte, el mediocampista argentino Rodrigo De Paul fue parte del once inicial del Inter Miami y completó una buena labor en la zona medular hasta ser reemplazado a los 66 minutos del complemento.

Inter Miami afronta el torneo con la intención de repetir una conquista histórica. En 2023, el conjunto de Florida ganó la Leagues Cup por primera vez, justamente con Messi como gran protagonista. Tres años después, el objetivo vuelve a ser levantar el trofeo y comenzar la campaña internacional de la mejor manera.

Cómo llegaba Inter Miami al debut de la Leagues Cup

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos llegaba al encuentro con buenos antecedentes en la MLS. Inter Miami se encuentra actualmente segundo en la Conferencia Este.

La Pulga volvió a sumar minutos el último fin de semana ante Columbus Crew. El argentino ingresó durante la segunda mitad después del descanso que tuvo tras disputar el Mundial 2026.

Para Inter Miami, la Leagues Cup representa además una oportunidad de volver a competir por un título que ya conoce. El club consiguió el campeonato en 2023 y ahora buscará repetir aquella campaña con Messi nuevamente como principal referente.

Formaciones de Inter Miami vs. Atlético San Luis, por Leagues Cup 2026

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Guillermo Hoyos.

Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Robson Bambu, Miguel García, Eduardo Águila; Óscar Macías; Lucas Esteves, Sebastián Salles-Lamonge, David Rodríguez, Román Torres; Sergio y Leonardo Flores. DT: Diego Mejía.

Inter Miami vs. Atlético San Luis: todos los datos