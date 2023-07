Cómo ver en vivo la presentación de Lionel Messi en Inter Miami

A qué hora es la presentación de Lionel Messi en Inter Miami

Este domingo 16 de julio, los hincha del Inter Miami y los fanáticos de Lionel Messi disfrutarán una verdadera fiesta en el DRV PNK Stadium.

Según el comunicado oficial, el evento se va a desarrollar en el estadio del Inter Miami, ubicado en Fort Lauderdale. Las puertas se abrirán a las 18 hs de Florida (19 hs de Argentina), pero el gran momento llegaría dos horas después, cerca de las 20 hs Miami (21 hs en Argentina).

Día : Domingo 16 de julio

: Domingo 16 de julio Hora : 19:00 (hora Argentina)

: 19:00 (hora Argentina) Estadio: DRV PNK Stadium

Cómo ver en vivo la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami

La MLS se puede ver desde cualquier parte del mundo a través de Apple TV. Esta plataforma de streaming, no tan común en Argentina, es la única que tiene los derechos para transmitir los partidos de la Major League Soccer.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.