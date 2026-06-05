Los nuevos botines que acompañarán a Lionel Messi en su despedida mundialista

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La elección del nombre tampoco pasó inadvertida entre los fanáticos. "El último tango" aparece como una clara alusión a la que podría ser la despedida definitiva de Messi de los Mundiales. Desde Alemania 2006 hasta esta edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el capitán argentino ha sido protagonista de una historia única, marcada por finales, récords, títulos y actuaciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva de los hinchas.

A sus 39 años, el rosarino sigue siendo la gran referencia del seleccionado nacional y una de las principales atracciones del torneo. Por eso, cada detalle vinculado a su participación genera expectativa en todo el planeta. Los nuevos botines son apenas una muestra más de la dimensión que alcanza su figura. Mientras la cuenta regresiva entra en su tramo final, la "Pulga" ya tiene listo el calzado con el que buscará escribir las últimas páginas de una historia incomparable en las Copas del Mundo.