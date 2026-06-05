Los nuevos botines que acompañarán a Lionel Messi en su despedida mundialista
Bajo el nombre "El último tango", el diseño combina referencias a sus comienzos, su historia con la Selección y el legado construido a lo largo de una carrera irrepetible.
Cada Mundial que disputa Lionel Messi se transforma en un acontecimiento especial, pero la edición 2026 tendrá un significado diferente. El capitán de la Selección Argentina se prepara para afrontar la que será su sexta participación en una Copa del Mundo y, según todo indica, también la última de una trayectoria extraordinaria en el máximo escenario del fútbol internacional.
En ese contexto, la presentación de sus nuevos botines adquirió una relevancia particular. A pocos días del comienzo del torneo, el rosarino mostró oficialmente el modelo que utilizará durante la competencia. El calzado lleva un nombre cargado de simbolismo: "El último tango". La denominación hace referencia tanto a sus raíces argentinas como al cierre de una etapa histórica que comenzó hace dos décadas y que lo convirtió en una de las máximas figuras que haya dado el deporte mundial.
La presentación estuvo acompañada por imágenes y material audiovisual que recorren distintos momentos de la carrera del futbolista. Desde sus primeros pasos hasta la consagración en Qatar 2022, el lanzamiento busca reflejar el recorrido de un jugador que logró conquistar prácticamente todos los títulos posibles y que ahora intentará sumar un nuevo capítulo con la camiseta albiceleste.
Los detalles de los nuevos botines de Lionel Messi para el Mundial 2026
En cuanto al diseño, los botines combinan elementos modernos con detalles inspirados en modelos utilizados por Messi en los primeros años de su carrera. Predomina el color blanco, acompañado por tonos celestes y detalles dorados que evocan los colores de la bandera argentina y remiten al título mundial conseguido en Qatar. La propuesta también incorpora detalles visuales que hacen referencia a distintas etapas de su camino profesional, generando una conexión entre pasado y presente.
La elección del nombre tampoco pasó inadvertida entre los fanáticos. "El último tango" aparece como una clara alusión a la que podría ser la despedida definitiva de Messi de los Mundiales. Desde Alemania 2006 hasta esta edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el capitán argentino ha sido protagonista de una historia única, marcada por finales, récords, títulos y actuaciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva de los hinchas.
A sus 39 años, el rosarino sigue siendo la gran referencia del seleccionado nacional y una de las principales atracciones del torneo. Por eso, cada detalle vinculado a su participación genera expectativa en todo el planeta. Los nuevos botines son apenas una muestra más de la dimensión que alcanza su figura. Mientras la cuenta regresiva entra en su tramo final, la "Pulga" ya tiene listo el calzado con el que buscará escribir las últimas páginas de una historia incomparable en las Copas del Mundo.
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