Presentación de Lionel Messi en Inter Miami: horario y cómo ver en vivo

El capitán del seleccionado argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, suscribió este sábado por la tarde la vinculación con la franquicia de la península de la Florida, que es propiedad de la familia Más Canosa y cuenta con el británico David Beckham como uno de sus accionistas.

"Estoy muy emocionado de empezar este próximo paso en mi carrera con el Inter Miami y en Estados Unidos. Es una oportunidad fantástica y juntos seguiremos construyendo este hermoso proyecto. La idea es trabajar juntos para lograr los objetivos que nos propongamos. Estoy impaciente por empezar a ayudar aquí, en mi nueva casa", expresó Messi en un comunicado.

El goleador argentino, de 36 años, ya se entrena en las instalaciones del club desde el jueves y el domingo será homenajeado en una presentación que contaría con las presentaciones de los raperos argentinos Paulo Londra y Tiago PZK, el cantautor colombiano Camilo y el reggaetonero dominicano Ozuna.

Este mismo domingo también se desarrollará una conferencia de prensa, en las cercanías del estadio del Inter en Fort Laurdeldale, por parte de Nelson Rodríguez, presidente ejecutivo de la MLS, donde se hablará del "formato de la competencia, la adquisición de los jugadores y la infraestructura de la liga".

A qué hora es la presentación de Lionel Messi en Inter Miami

Este domingo 16 de julio, los hincha del Inter Miami y los fanáticos de Lionel Messi disfrutarán una verdadera fiesta en el DRV PNK Stadium.

Según el comunicado oficial, el evento se va a desarrollar en el estadio del Inter Miami, ubicado en Fort Lauderdale. Las puertas se abrirán a las 18 hs de Florida (19 hs de Argentina), pero el gran momento llegaría dos horas después, cerca de las 20 hs Miami (21 hs en Argentina).

Día : Domingo 16 de julio

: Domingo 16 de julio Hora : 19:00 (hora Argentina)

: 19:00 (hora Argentina) Estadio: DRV PNK Stadium

Cómo ver en vivo la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami

La MLS se puede ver desde cualquier parte del mundo a través de Apple TV. Esta plataforma de streaming, no tan común en Argentina, es la única que tiene los derechos para transmitir los partidos de la Major League Soccer.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Cuándo debuta Lionel Messi en el Inter Miami

Se espera que el debut oficial de Lionel Messi en la franquicia de Florida sea el 21 de julio, cuando el equipo que ahora dirige el Tata Martino enfrente al Cruz Azul en el DRV PNK Stadium por la Leagues Cup, un torneo oficial que juegan los equipos de la MLS y la Liga MX.