El compañero de Lionel Messi, con padres argentinos, que jugará los cuartos de final de los Juegos Olímpicos

El futbolista también tiene pasado en la Selección Argentina ya que en diciembre de 2022 fue convocado por Javier Mascherano para una concentración en el predio de Ezeiza de la selección Sub-20.

Qué dice la normativa para quedar "bloqueado" por una Selección

La normativa vigente desde 2020 explica que un jugador puede jugar en dos selecciones mayores, pero hay restricciones. Hay cinco requisitos que repasar. El primero es que, en el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su federación de cualquier categoría, ya poseía la nacionalidad de ese país. A esto se suma tener menos de 21 años al momento de haber representado a la otra nación, no jugar más de tres partidos oficiales o no oficiales con la selección en cuestión, que hayan pasado tres años desde ese encuentro y no haber participado en Mundiales o torneos continentales de las distintas confederaciones.

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos

Francia vs. Argentina - Viernes 2 de agosto a las 16 en el estadio de Burdeos.

Egipto vs. Paraguay - Viernes 2 de agosto a las 14 en el estadio de Marsella.

Marruecos vs. Estados Unidos - Viernes 2 de agosto a las 10 en el Parque de los Príncipes de París.

Japón vs. España - Viernes 2 de agosto a las 12 en el estadio de Lyon.