Jugadores de Países Bajos, contra las polémicas declaraciones de Van Gaal: defendieron a Messi

“¿Las palabras de van Gaal sobre Messi? Puede decir lo que quiera porque es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no la comparto. El equipo y yo no estamos de acuerdo”, lanzó Virgil van Dijk, capitán del conjunto neerlandés, echando por tierra las palabras de Van Gaal.

"Y eso es todo. Es su opinión, por supuesto. Todo el mundo puede tener una opinión. Yo no comparto la misma opinión", sostuvo, sacándole importancia a los dichos del exentrenador de la Selección de Países Bajos.

Por su parte, el arquero Mark Flek, quien no fue convocado para el Mundial de Qatar, dijo que los jugadores habían discutido "un poco" las declaraciones de Van Gaal.

"Si es la opinión del ex seleccionador nacional, entonces él puede expresar esa opinión. Yo personalmente no tuve esa opinión durante el Mundial", dijo Flek, aunque no quiso entrar en detalles.

Van Dijk tampoco quiso prestar más atención al asunto: "Esta mañana nos reunimos para discutir el próximo partido. Creemos que es mucho más importante".

van gaal.jpg

Los dichos de Van Gaal se dieron ayer durante la gala de la primera división en Utrecht, durante la cual el DT recibió un premio a la obra por su carrera. Esta fue la primera aparición ante los medios del entrenador desde el Mundial.

"Cuando ves cómo Argentina consigue los goles y cómo nosotros conseguimos los goles y cómo algunos de los jugadores argentinos se sobrepasaron la línea y no fueron penalizados, creo que todo fue premeditado", dijo Van Gaal.

Al ser consultado sobre qué quería decir exactamente con eso, Van Gaal dijo: "Me refiero a que Messi debía ser campeón del mundo".