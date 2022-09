La alegría de Coscu e Ibai Llanos por asistir a la cena de despedida de Lionel Messi

https://twitter.com/Martinpdisalvo/status/1424157125501149185 El mejor día de mi vida 7/8/2021 pic.twitter.com/AKDO6DRrI6 — Coscu (@Martinpdisalvo) August 7, 2021

Coscu les agradeció a sus seguidores y, con una enorme sonrisa mezclada con emoción, afirmó: “Los sueños se cumplen”. Además, manifestó: “Quiero darles un abrazo desde acá a todos los que se pusieron felices por lo que me pasó. Eso me llena de energía. Quiero festejar con ellos. No entiendo nada”.

Coscu también expresó sus sensaciones en Twitter: “Miro el cielo y me doy cuenta que después de esto no hay más nada. Nada va a superar esto. Se lo dedico a todos mis compañeros y amigos streamers, hoy me tocó a mí. Espero que se sientan bien representados. Mis logros son todos de la comunidad, sin la unión nunca hubiera sido posible nada de esto”.

https://twitter.com/Martinpdisalvo/status/1424167123761471494 Miro el cielo y me doy cuenta que después de esto no hay más nada…

Nada va a superar esto — Coscu (@Martinpdisalvo) August 8, 2021

Por su parte, el español compartió una foto con "La Pulga" y acompañó el posteo con un mensaje: "Hoy si nos hemos dado la mano".

https://twitter.com/IbaiLlanos/status/1424155728856682496 hoy si nos hemos dado la mano pic.twitter.com/rDCzimBuCx — Ibai (@IbaiLlanos) August 7, 2021