La preocupación de los hinchas de Inter Miami por la ausencia de Lionel Messi

“Seguimos”, publicó la cuenta oficial de Inter en sus redes sociales con algunas fotografías del entrenamiento. Pero los hinchas dejaron una catarata de comentarios con una sola preocupación: “Where is Messi?” (¿Dónde está Messi?) y “where is my captain?” (¿Dónde está mi capitán?).

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FOldMateHuntsy%2Fstatus%2F1708943868614304009%3Ft%3D0jRkO49ALUGo8Vlg7kVIiQ&s=19&partner=&hide_thread=false where is my captainnnnnn — Huntsy (@OldMateHuntsy) October 2, 2023

Inter jugará ante Chicago Fire por la fecha 32 de la MLS el próximo miércoles y será el cuarto partido consecutivo en el que Messi no sumará minutos. Se espera que esté presente para la próxima jornada ante Cincinnati, así lo informó Alessandro Dossetti, una de las personas que trabaja para el capitán de la Selección argentina