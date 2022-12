Lo que dijo el técnico de Croacia que puede desatar en Messi el "efecto Van Gaal"

Ahora, el DT de Croacia, que dirige a su selección desde 2017, tuvo palabras elogiosas para con los dirigidos por Lionel Scaloni pero se le escaparon una palabras que podrían causar también el “efecto Van Gaal”: “Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota”, dijo sobre Messi.

Así, casi fuera de contexto podría sonar como una provocación. Y contextualizadas también podría ser un elogio: “Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. No defiende y no tenemos que dejar que reciba la pelota porque en ese momento es cuando más daño hace, ya que es el mejor jugador del mundo en los últimos diez años”, dijo el croata.

Además dijo que el partido del martes a las 16 (hora argentina) “será crucial pero ellos tienen más presión que nosotros y, además, tendrán el apoyo de muchísimos hinchas. Eso será un obstáculo para nosotros porque seremos menos, pero no debemos pensar en eso ni quejarnos porque enfrentaremos a una de las mejores selecciones del mundo y de la historia”.

“Es un equipazo, con Messi a la cabeza”, aseveró Dalic, aunque advirtió que “sabemos cómo juega y cómo queremos que transcurra el partido. Soy optimista y tengo gran confianza en mis jugadores. Sabemos los puntos fuertes que tiene Argentina, pero nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol”, completó.