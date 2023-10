Messi destrozó al jugador paraguayo que lo escupió: "No se ni quién es..."

Consultado en la conferencia de prensa, el 10 pareció ningunear al futbolista paraguayo. "Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido, pero no si ni quién es el chico este", señaló un tanto fastidioso.

"Tampoco le quiero dar importancia porque sino va a salir a hablar en todos lados, es peor, se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí", sentenció el capitán de la Selección.

