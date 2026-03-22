A cuánto quedó Lionel Messi de convertirse en el futbolista con más goles de tiro libre

Lionel Messi y el récord histórico de goles de tiro libre

Con este gol, Messi alcanzó los 71 tantos de tiro libre a lo largo de su carrera profesional y quedó a solo uno de igualar la marca del brasileño Juninho Pernambucano, uno de los grandes especialistas de la historia en este tipo de ejecuciones. Además, el campeón del mundo quedó a siete goles del récord absoluto que pertenece a Marcelinho Carioca, quien lidera la tabla histórica con 78 conversiones por esta vía.