Así llegó Lionel Messi a la Argentina para los amistosos de la Selección

A cuánto quedó Lionel Messi de convertirse en el futbolista con más goles de tiro libre

Lionel Messi volvió a demostrar su especialidad en la pelota parada y marcó un gol de tiro libre en el triunfo de Inter Miami por 3 a 2 frente a New York City, por una nueva jornada de la Major League Soccer. El capitán argentino fue elegido como el MVP del encuentro tras ser determinante en el resultado y llega de la mejor manera al Mundial 2026.

El tanto llegó a los 60 minutos de juego, cuando el rosarino ejecutó un tiro libre desde más de 30 metros. Aunque parecía que iba a enviar un centro al área, el equipo neoyorquino colocó solo dos jugadores en la barrera y Messi optó por rematar directo al arco. El balón se desvió levemente en un rival y descolocó al arquero Matt Freese para marcar el 2-2 parcial.

Lionel Messi y el récord histórico de goles de tiro libre

Con este gol, Messi alcanzó los 71 tantos de tiro libre a lo largo de su carrera profesional y quedó a solo uno de igualar la marca del brasileño Juninho Pernambucano, uno de los grandes especialistas de la historia en este tipo de ejecuciones. Además, el campeón del mundo quedó a siete goles del récord absoluto que pertenece a Marcelinho Carioca, quien lidera la tabla histórica con 78 conversiones por esta vía.

De esta manera, el delantero argentino continúa sumando marcas históricas y se mantiene muy cerca de convertirse en el máximo goleador de tiros libres de todos los tiempos, un registro que podría alcanzar en el corto plazo si mantiene su efectividad en la MLS y en las próximas competencias que dispute con Inter Miami y la Selección Argentina.