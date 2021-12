Messi habló de la vez que se acostó tras la barrera del PSG

En una nota a France Football, Messi, que acaba de ganar su séptimo Balón de Oro el pasado lunes, señaló: "Estábamos ganando. No había nadie para hacerlo y estaba allí y me acosté en el césped. No fue nada. Todos tenemos que aportar algo para obtener resultados".

En la televisión inglesa, al ex zaguero internacional inglés Rio Ferdinand le había parecido "irrespetuoso" encomendar esa tarea al genio argentino, pero el exBarcelona no lo vivió de esa manera.