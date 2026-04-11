Gimnasia y Esgrima de Jujuy analiza echar a Emiliano Endrizzi, el futbolista que gritó "bomba" en un avión

"El contexto global actual no admite ningún tipo de estas bromas", subrayó Morales en materia de seguridad. Aunque las primeras versiones indicaban que el hecho pudo haberse tratado de un malogrado chiste interno, la dirigencia fue implacable: "Era un jugador que estaba en horario de trabajo, representando a una institución que es muy importante a nivel nacional", sentenció el presidente, quien ratificó que la prioridad absoluta es proteger el buen nombre de la institución albiceleste.