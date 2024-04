Nico Sánchez dio más detalles del cruce de Lionel Messi con el Tano Ortiz

Entre lo más grave estuvo ese mencionado encuentro entre Messi y Nico Sánchez. No se conocían muchos detalles, pero finalmente el auxiliar de Rayados rompió el silencio.

En entrevista para Fox Sports, contó que Messi puso su puño a un centímetro de su cara y el Tata Martino buscó provocarlo. Insinuó, además, que no se ha hecho un escándalo en Concacaf ni en la MLS porque obviamente no les conviene.

“Cuando termina el partido, nos vamos al vestuario. Messi estaba recaliente y cuando entran los árbitros los encara y les dice de todo y también el Tata Martino. Desubicadísimos los dos”, relató Nico Sánchez.

“Había gente de la Concacaf y yo les dije: Si nosotros hacemos eso, nos echan a todos. El Tata Martino se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Y luego apareció Messi y me quería comer crudo. El enano estaba endemoniado. Tenía la cara del diablo. ¿Quién te pensas que sos? Y no sé qué más me dijo. Al Tata sí lo tenía enfrente y me decía ‘¿Tanto vas a llorar?’. Pero yo nunca respondí. No va a salir ningún video ni nada, porque los que quedan mal son ellos”.

Qué había dicho el Tano Ortiz

“Espero que los jugadores entiendan que es un rival más, Messi es un jugador más. Por ahí viene lo otro: el árbitro, el marco, la gente. Lionel quizá hoy está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tener decisiones deportivas y extradeportivas“.