El Tano Ortiz rompió el silencio sobre su cruce con Lionel Messi: qué dijo

Y explicó: "Me preocupa el entorno, obvio. No sé si nos pueden perjudicar, pero el negocio no va por nuestro lado. Eso lo sabemos todos. No estoy diciendo algo que no conozcamos. Lo entiendo, pero no lo comparto. Todos sabemos que el fútbol es un negocio. Deportivamente, le voy a ganar. Después, no puedo manejar otras cosas”.

Estas picantes declaraciones generaron malestar en Las Garzas, al punto de que Messi, Gerardo Martino y algunos jugadores lo fueron a encarar en la zona de vestuarios tras la derrota de su equipo. Tras este episodio, Monterrey decidió demandar al capitán de la Selección Argentina y compañía.

Qué dijo el Tano Ortiz sobre su cruce con Messi y la demanda de Monterrey

El DT argentino fue precisamente el primero de los protagonistas en romper el silencio, aunque no contó mayores detalles de lo que verdaderamente ocurrió: "Lo que sucedió va a quedar ahí. Son todas las cosas que se hablan. Yo no voy a dar ninguna declaración con respecto a eso”.

Consultado sobre la demanda de Rayados a Messi, manifestó: “No estoy para informar algo de eso. No estoy al tanto. No voy a hablar sobre el tema. Es algo que surgió ahí. Mis intenciones siempre fueron las mejores, pero lo dejamos ahí”.

Antes del choque de vuelta, el conjunto mexicano deberá enfrentar este sábado al Cruz Azul para buscar mantener el liderazgo que comparte con América. “Ya veremos cómo plantear la revancha. Fue un viaje largo. Pondremos lo mejor para enfrentar a Cruz Azul”, dijo el DT.