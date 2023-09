Lionel Messi en Olga: la previa y los detalles de la entrevista con Migue Granados

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1704858816431714528&partner=&hide_thread=false Cuántas personas en la vida pueden decir "voy a la casa de Messi"? pic.twitter.com/XDjSRuff2K — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

Además, le dijo al astro rosarino que "no sabía nada de fútbol", que la nota "no iba por ese lado" y a pesar de todo le dijo que si. “Antes de arrancar, le pregunté ‘¿Hasta dónde puedo abusar?’, y él me dijo que le de tranquilo y ahí se me fue todo el malestar y el cuerpo se me empezó a mojar, a transpirar. Cuando me levanté del sillón, estaba todo mojado después", contó Granados.

Lucas Fridman agregó que al llegar a la casa de Messi en Miami, lo frenó la seguridad y se encontró diciendo la frase "we are going to Messi’s house" (vamos a la casa de Messi), "frase que no voy a volver a decir en la vida. Fue un momento increíble”, dijo.

El equipo de "Soñé que volaba" fue al estadio DRV PNK Stadium a ver el cotejo por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos ante Toronto FC, en que el capitán de La Scaloneta salió reemplazado a los 35 minutos de la primera parte, aproximadamente, y sobre ello contaron que "había mucha vibra argentina".

“Vi la cantidad similar de remeras de Argentina de Messi que de Inter Miami de Messi. No vi ninguna del PSG y había 3 o 4 del Barcelona”, sostuvo. Y Fridman agregó: “Cuando hay una jugada peligrosa, en lugar de que la gente grite, golpean con los pies la tribuna, es muy yankee. El ambiente es distinto”.

El chabón se metió en la casa del mejor jugador de la historia y le estrenó el baño. pic.twitter.com/iAk9TKakiU — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023