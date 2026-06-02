"Traeme la cuarta Messi": la polémica canción de Chapu Martínez para el Mundial 2026

Cómo es la canción "Traeme la cuarta Messi" del Chapu Martínez

En el video, que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios, Chapu Martínez interpreta distintas estrofas dedicadas al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. "Se acerca Estados Unidos y ya siento esa energía, son las ganas de alentarte por el resto de mi vida, qué lindo, qué lindo", canta durante una de las primeras partes de la grabación. Más adelante continúa: "Siento algo por las noches y al despertarme todos los días, cómo hago para decirte Scaloneta que vos sos mi vida, qué lindo, qué lindo". La publicación fue realizada en tono humorístico y con el estilo característico que hizo conocido al influencer en las redes sociales.