Diego Lugano picanteó la previa del Mundial 2026: "Cristiano Ronaldo tendrá los penales que Messi..."

Brasil, el gran candidato de Sudamérica para Diego Lugano en el Mundial 2026

Más allá de su respaldo a Portugal, Lugano también analizó el panorama de las selecciones sudamericanas de cara al Mundial 2026. En ese sentido, consideró que Brasil es el equipo de la región con mayores posibilidades de protagonizar una campaña importante.

El exfutbolista valoró especialmente la llegada de Carlo Ancelotti al banco de suplentes de la Verdeamarela y se mostró optimista sobre su evolución durante el torneo: “Va a ir de menos a más”, aseguró al referirse al combinado brasileño. Mientras tanto, la cuenta regresiva para el inicio del Mundial continúa y las declaraciones de Lugano ya sumaron un nuevo capítulo a la histórica rivalidad futbolística entre Argentina, Brasil y Uruguay.