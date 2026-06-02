Diego Lugano picanteó la previa del Mundial 2026: "Cristiano Ronaldo tendrá los penales que Messi..."
Diego Lugano afirmó que Portugal es candidato al Mundial 2026 y comparó la situación de Cristiano Ronaldo con la de Lionel Messi en Qatar 2022.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, Diego Lugano generó repercusión con declaraciones sobre los candidatos al título. El excapitán de Uruguay destacó a la Selección de Portugal como uno de los principales aspirantes y dejó una polémica comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
El exdefensor y capitán de la selección uruguaya destacó el potencial del conjunto europeo y remarcó la importancia de contar con el crack luso, quien podría convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.
Durante una participación en la televisión brasileña, Lugano argumentó su elección y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “Portugal es candidato porque Cristiano va a tener penales a favor como tuvo Messi en Qatar. Es la realidad. Va a haber una energía favorable para no generar polémica”, expresó entre risas.
La referencia apuntó a la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeona y Lionel Messi convirtió varios penales a lo largo del torneo. Las declaraciones del uruguayo reavivaron un debate que suele aparecer cada vez que se recuerdan algunas decisiones arbitrales de aquella competencia.
Diego Lugano picanteó la previa del Mundial 2026: "Cristiano Ronaldo tendrá los penales que Messi tuvo en Qatar"
Brasil, el gran candidato de Sudamérica para Diego Lugano en el Mundial 2026
Más allá de su respaldo a Portugal, Lugano también analizó el panorama de las selecciones sudamericanas de cara al Mundial 2026. En ese sentido, consideró que Brasil es el equipo de la región con mayores posibilidades de protagonizar una campaña importante.
El exfutbolista valoró especialmente la llegada de Carlo Ancelotti al banco de suplentes de la Verdeamarela y se mostró optimista sobre su evolución durante el torneo: “Va a ir de menos a más”, aseguró al referirse al combinado brasileño. Mientras tanto, la cuenta regresiva para el inicio del Mundial continúa y las declaraciones de Lugano ya sumaron un nuevo capítulo a la histórica rivalidad futbolística entre Argentina, Brasil y Uruguay.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario