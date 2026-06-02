Dorsales confirmados en la Selección Argentina: qué números usarán los nueve que no fueron campeones en Qatar

El desglose de los números confirma quién reemplaza a quién en la numeración oficial respecto a la última cita máxima:

1 – Juan Musso: El arquero del Atlético de Madrid se adueña del primer dorsal de la lista, el cual quedó vacante tras el retiro de la Selección de Franco Armani.

2 – Leonardo Balerdi: El defensor central utilizará el número que en el Mundial pasado lució Juan Foyth, baja por lesión.

8 – Valentín Barco: El joven volante izquierdo hereda la histórica camiseta número 8 que pertenecía a Marcos "Huevo" Acuña.

11 – Giovani Lo Celso: Tras perderse el torneo anterior por lesión, el mediocampista recupera un dorsal emblemático para la historia argentina, nada menos que la 11 que dejó vacante Ángel Di María tras su retiro internacional.

15 – Nicolás González: El atacante del Atlético de Madrid se quedará con el número 15, que fue propiedad de Ángel Correa en tierras qataríes. El ex San Lorenzo usó esa camiseta justamente por reemplazar al actual portador, quien fue baja de último momento.

17 – Giuliano Simeone: El delantero es una de las grandes novedades de la lista y utilizará el dorsal 17, que en 2022 vistió Alejandro "Papu" Gómez.

18 – Nicolás Paz: El talentoso volante portará el número 18 en su espalda, el mismo que utilizó Guido Rodríguez en el campeonato anterior.

21 – José López: El delantero correntino llevará la 21 que solía utilizar Paulo Dybala.