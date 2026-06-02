Dorsales confirmados en la Selección Argentina: qué números usarán los nueve que no fueron campeones en Qatar
A días del Mundial 2026 se ratificaron los números de camiseta de los 26 futbolistas elegidos por Lionel Scaloni.
Con la mira puesta en el debut mundialista, la Selección Argentina oficializó el reparto de los dorsales que lucirán los 26 futbolistas convocados por Lionel Scaloni en el Mundial 2026, algo que ya había trascendido junto al anuncio de la lista definitiva y que fue recientemente ratificado.
Más allá de que la gran mayoría de los futbolistas que alzaron la copa en 2022 conservarán sus números históricos, la nómina definitiva de este año incluye un recambio de nueve jugadores que no formaron parte de aquella gesta en Qatar.
Tras confirmarse las bajas por lesión y las modificaciones de último momento, se conoció qué camisetas heredarán estos futbolistas, dejando algunas sorpresas y legados de peso en el recambio generacional.
Uno por uno: los nuevos dueños de las camisetas de la Selección Argentina
El desglose de los números confirma quién reemplaza a quién en la numeración oficial respecto a la última cita máxima:
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1 – Juan Musso: El arquero del Atlético de Madrid se adueña del primer dorsal de la lista, el cual quedó vacante tras el retiro de la Selección de Franco Armani.
2 – Leonardo Balerdi: El defensor central utilizará el número que en el Mundial pasado lució Juan Foyth, baja por lesión.
8 – Valentín Barco: El joven volante izquierdo hereda la histórica camiseta número 8 que pertenecía a Marcos "Huevo" Acuña.
11 – Giovani Lo Celso: Tras perderse el torneo anterior por lesión, el mediocampista recupera un dorsal emblemático para la historia argentina, nada menos que la 11 que dejó vacante Ángel Di María tras su retiro internacional.
15 – Nicolás González: El atacante del Atlético de Madrid se quedará con el número 15, que fue propiedad de Ángel Correa en tierras qataríes. El ex San Lorenzo usó esa camiseta justamente por reemplazar al actual portador, quien fue baja de último momento.
17 – Giuliano Simeone: El delantero es una de las grandes novedades de la lista y utilizará el dorsal 17, que en 2022 vistió Alejandro "Papu" Gómez.
18 – Nicolás Paz: El talentoso volante portará el número 18 en su espalda, el mismo que utilizó Guido Rodríguez en el campeonato anterior.
21 – José López: El delantero correntino llevará la 21 que solía utilizar Paulo Dybala.
25 – Facundo Medina: El defensor se queda con el dorsal 25, número que en Qatar lució Lisandro Martínez. El defensor del Manchester United es el único campeón del mundo que decidió cambiar de camiseta, y en 2026 usará el 6 que utilizó Germán Pezzella.
Uno por uno, todos los dorsales de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- Juan Musso: Hereda el emblemático dorsal que perteneció a Franco Armani en Qatar.
- Leonardo Balerdi: Toma la camiseta que utilizó Juan Foyth en la última Copa del Mundo.
- Nicolás Tagliafico: Mantiene su histórico número en el lateral izquierdo.
- Gonzalo Montiel: Mantiene su histórico número, el mismo con el que pateó el penal decisivo.
- Leandro Paredes: Mantiene su histórico número en el mediocampo.
- Lisandro Martínez: Cambio de dorsal. Deja la 25 que usó en Qatar y hereda la 6 que pertenecía a Germán Pezzella.
- Rodrigo De Paul: Mantiene su histórico número.
- Valentín Barco: Ocupa la camiseta número 8 que deja vacante Marcos Acuña.
- Julián Álvarez: Mantiene su histórico número de goleador.
- Lionel Messi: Mantiene su mítico número como capitán del equipo.
- Giovani Lo Celso: Toma la legendaria camiseta que dejó tras su retiro Ángel Di María.
- Gerónimo Rulli: Mantiene su histórico número entre los arqueros.
- Cristian Romero: Mantiene su histórico número en la zaga central.
- Exequiel Palacios: Mantiene su histórico número.
- Nicolás González: Ausente por lesión en Qatar, ahora hereda la 15 que usó Ángel Correa.
- Thiago Almada: Mantiene su histórico número.
- Giuliano Simeone: Toma el número que perteneció a Alejandro "Papu" Gómez en la última consagración.
- Nicolás Paz: Se queda con la camiseta que defendió Guido Rodríguez.
- Nicolás Otamendi: Mantiene su histórico número en la defensa.
- Alexis Mac Allister: Mantiene su histórico número.
- José Manuel López: Ocupará el dorsal que dejó libre Paulo Dybala.
- Lautaro Martínez: Mantiene su histórico número.
- Emiliano Martínez: Mantiene su histórico número. La mítica 23 del Dibu sigue firme.
- Enzo Fernández: Mantiene su histórico número.
- Facundo Medina: Toma la camiseta 25 que utilizó Lisandro Martínez en la última cita mundialista.
- Nahuel Molina: Mantiene su histórico número en el lateral derecho.
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