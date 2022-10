Operación retorno: cuándo será la vuelta de Lionel Messi al Barcelona

https://twitter.com/verobrunati/status/1577307082184876033 1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

En la conferencia de prensa previa al duelo que enfrentará al Barcelona y al Inter por el Grupo C de la Champions League, el entrenador catalán Xavi Hernández dejó entrever sus ganas de que su excompañero vuelva a vestir la camiseta blaugrana.

"Vamos a ver cómo se da, creo que no es momento de hablar. Quiero mucho a Leo, es un amigo, le deseo todo lo mejor, el Barcelona es su casa. Pero creo que no es momento de hablar de Leo, no le hacemos un favor. Que esté tranquilo, que esté disfrutando en París", sentenció.

xavi hernandez.jpg

Tiempo atrás, quien se había expresado a favor de la vuelta de Leo fue el mismísimo presidente Joan Laporta. Y claro, fue categórico, más aún cuando en sus hombros pesa la responsabilidad de haber impulsado a Messi a seguir su carrera en Francia, más precisamente en el París Saint Germain (PSG).

Laporta-Messi.jpg

"Creo, espero y deseo que el capitulo Messi no haya terminado aún en el Barca. Es nuestra responsabilidad conseguir que ese capitulo abierto, porque no está cerrado, tenga un momento en el que se pueda hacer como se debía haber hecho y tenga un final más esplendoroso de lo que fue", había dicho.

Lo que es cierto es que una ciudad en España espera con ansías la vuelta de su rey. Seguramente, habrá mucho que charlar y detalles que pulir. Pero también es verdad que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Se dará la vuelta de Leo Messi al Barcelona en 2023?