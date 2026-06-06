Alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y otras provincias este domingo: los detalles del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla para este domingo, advirtiendo por la llegada de nuevas precipitaciones. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas que afectarán a gran parte del país este domingo, incluyendo a Buenos Aires. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en 9 provincias, por lo que el organismo recomienda extremar las precauciones.
Entre las principales de ellas, se encuentra el pedido de evitar salir de los hogares y no sacar la basura.
Alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y 8 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este domingo son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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