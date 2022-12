"¿Qué mirás, bobo?": Wout Weghorst habló de Lionel Messi tras Argentina campeón

https://twitter.com/TikitakasporTR/status/1605650423058161664 GOL | Beikta 4-2 anlurfaspor



“Para mí, todos son iguales en un partido. Ya sea Messi u otro yo siempre lucho. Lo hice en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso. Lo respeto mucho”, sostuvo Weghorst ante la TV turca.

Y agregó: “Uno de los mejores de la historia. Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él, pero no fue muy claro. Al menos ahora se aprendió mi nombre”, dijo el "bobo".

“Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”, finalizó.

El cruce entre Lionel Messi y Wout Weghorst se produjo luego del cotejo en el que Argentina se impuso por penales ante Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Durante el partido, se dieron varias situaciones que sacaron de quicio al rosarino y no ocultó su enojo tras ello.