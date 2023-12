Revelaron por qué Lionel Messi no se emocionó ante los elogios de Sofía Martínez

"Para mí, él me miró y me prestó atención. Que eso fue para mí lo más mágico, de todo el hecho de repente conservar esa mirada y que me preste atención, pero si se emocionó o no se emocionó, ¿qué sé yo?", convino la periodista.

"No derramó una lágrima, cosa que uno puede decir: 'Se emocionó'. Para mí le llegó", agregó.

"La emoción era mía desde ya por decirle eso en ese momento después de la semifinal, ya que estábamos en la final y le digo esas palabras", reconoció Martínez, quien pudo decirle a Messi lo que sentía en el momento, justo antes de la final del Mundial de Qatar 2022.

CUÁL FUE EL MENSAJE DE SOFÍA MARTÍNEZ PARA MESSI

Visiblemente emocionada, la periodista atinó a pronunciar las siguientes palabras antes de que se jugara la final de Qatar 2022: "Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la Copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo", generando un momento que no tardó en volverse viral.