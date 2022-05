Lionel Messi reveló las secuelas que le dejó el Covid-19

Y amplió: “Me dejó muchas secuelas en los pulmones. No podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones", confesó Messi, quien recién pudo volver a jugar el 23 de enero, cuando el PSG goléo por 4 a 0 al Stade de Reims por la Ligue 1.

Si bien indicó que no tuvo miedo por las secuelas, sí confesó que le costó sentirse cómodo al jugar: "Asustarme no, pero bueno, te dicen tantas cosas que no me dejaban arrancar. Incluso arranqué antes de lo que tendría que haber arrancado y eso fue peor. Por acelerado después me terminó perjudicando pero ya no aguantaba más. Quería salir a correr, a entrenar, y quería arrancar. Y al final fue peor", dijo en TyC Sports.