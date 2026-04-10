Maitena Garófalo dejó nueve cartas manuscritas, ninguna dirigida a su padre: ¿por qué?
La adolescente de 14 años, que salió de su hogar en Merlo para presuntamente quitarse la vida en Las Heras, se despidió de sus seres queridos de esta manera.
Antes de salir de su hogar en Merlo, en la zona oeste del conurbano bonaerense, para dirigirse a la localidad de Las Heras, Maitena Garófalo escribió nueve cartas destinadas a sus familiares y allegados más íntimos. Pero ninguna de ella estaba dirigida a su padre.
Como se sabe, luego de una intensa búsqueda la adolescente de 14 años fue encontrada en Las Heras: la policía halló su cuerpo sin vida ahorcándose en un árbol. Desde Merlo, había abordado una formación del ferrocarril Sarmiento que la llevó a su destino final, donde habría tomado la trágica decisión de quitarse la vida.
A pesar de que habían surgido versiones acerca de que habría sido inducida al suicidio a través de mensajes en línea, por el momento se relativizó la intervención de agentes externos, aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis.
La principal es que habría decidido ella misma quitarse la vida por la “depresión” y "angustia" que, según se desprende de las cartas que dejó antes de morir, venía sufriendo en los últimos meses de su corta vida.
Esas nueve misivas manuscritas halladas en su mesa de luz, junto a su teléfono celular y su computadora, dispositivos para los cuales también dejó anotadas las claves de acceso, están dirigidas a su madre, su hermana, una tía y sus amigas más íntimas.
Según trascendió, ninguna estaba dirigida a su padre biológico, de quien su madre se había separado y con quien Maitena no tenía contacto desde hacía bastante tiempo, por lo cual habría decidido no formalizar con él ningún tipo de despedida.
A todo esto, familiares y amigos de Maitena realizaron este viernes una suelta de globos y velas blancas en la Escuela de Educación Secundaria N°16, institución donde la nena asistía. El velatorio se realizó luego en Constitución al 400, de Merlo.
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