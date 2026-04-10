Maitena Garófalo dejó nueve cartas manuscritas, ninguna dirigida a su padre: ¿por qué?

Según trascendió, ninguna estaba dirigida a su padre biológico, de quien su madre se había separado y con quien Maitena no tenía contacto desde hacía bastante tiempo, por lo cual habría decidido no formalizar con él ningún tipo de despedida.

A todo esto, familiares y amigos de Maitena realizaron este viernes una suelta de globos y velas blancas en la Escuela de Educación Secundaria N°16, institución donde la nena asistía. El velatorio se realizó luego en Constitución al 400, de Merlo.