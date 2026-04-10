Cómo fueron las últimas horas de Maitena: dejó 9 cartas y tomó el tren a General Las Heras

"Maitena tenía todo planeado", aseguró este viernes una allegada a la familia de la adolescente luego de que se supiera públicamente que la chica había dejado al menos nueve cartas en su casa, más precisamente, en la mesa de luz de su cuarto.

Entre sus pertenencias la familia también halló sucomputadora y el celular, y las contraseñas anotadas en un papel para que pudieran acceder a él cuando ella ya no estuviese.

Además de las cartas, Maitena programó el envío de mails para después de que se hubise ido de su casa, en principio, y los investigadores no descartaron que la joven se haya quitado la vida.

La familia y los amigos de Maitena afirmaron que la adolescente no exhibía signos de depresión, angustia o ideación suicida, pero en sus mensajes escritos a mano la adolescente mostró otra realidad.

Gabriela, la mamá de Maitena, desbloqueó el teléfono y encontró chats y llamadas de números extranjeros que la incitaban a escaparse.

"Continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia", revelaron investigadores del caso, aunque luego se desestimó la hipótesis de la inducción.

Lo que ocurre es que Maitena dejó dicho todo lo que tenía que decir, pero en su decisión final quedaron páginas en blanco.