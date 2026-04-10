Cómo fueron las últimas horas de Maitena: dejó 9 cartas y tomó el tren a General Las Heras
La adolescente de 14 años llegó hasta la puerta de su colegio en Merlo el miércoles pasado pero decidió no entrar. Qué le pasó en vez.
La familia de Maitena Luz Rojas Garófalo sigue a la espera de respuestas sobre qué le pasó a la adolescente de Merlo cuyo cuerpo fue hallado el jueves de esta semana en General Las Heras, provincia de Buenos Aires, a poco más de 40 kilómetros de su colegio en Merlo, el último lugar donde la vieron con vida.
Maitena, de 14 años, era alumna de la Escuela No 16 de Merlo. A ese edificio llegó a las 7 del miércoles pasado con su hermana, de 17 años, pero en vez de ingresar a clases puso la excusa de ver a una amiga y se retiró, sola.
A las amigas les dijo algo distinto que a su hermana: a ellas les aseguró que se sentía mal. Pasarían 24 horas hasta que alguien supiese dónde estaba, y para ese entonces había pasado lo peor.
Tras el hallazgo de su cuerpo en un descampado de General Las Heras, las autoridades empezaron a mirar las cámaras de seguridad que cubren el posible trayecto que hizo entre la escuela y el predio, incluidas las estaciones del Tren Sarmiento, que fue el medio de transporte que usó para llegar hasta esa localidad.
Por ejemplo, la Policía encontró un video de Maitena caminando sola a las 9 de la mañana por la intersección de las calles Bicentenario y Maipú, en Merlo. Los investigadores judiciales creen que la adolescente puede haber tomado en la estación Kilómetro 34,5 el servicio de las 9.17 a General Las Heras.
"Maitena tenía todo planeado", aseguró este viernes una allegada a la familia de la adolescente luego de que se supiera públicamente que la chica había dejado al menos nueve cartas en su casa, más precisamente, en la mesa de luz de su cuarto.
Entre sus pertenencias la familia también halló sucomputadora y el celular, y las contraseñas anotadas en un papel para que pudieran acceder a él cuando ella ya no estuviese.
Además de las cartas, Maitena programó el envío de mails para después de que se hubise ido de su casa, en principio, y los investigadores no descartaron que la joven se haya quitado la vida.
La familia y los amigos de Maitena afirmaron que la adolescente no exhibía signos de depresión, angustia o ideación suicida, pero en sus mensajes escritos a mano la adolescente mostró otra realidad.
Gabriela, la mamá de Maitena, desbloqueó el teléfono y encontró chats y llamadas de números extranjeros que la incitaban a escaparse.
"Continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia", revelaron investigadores del caso, aunque luego se desestimó la hipótesis de la inducción.
Lo que ocurre es que Maitena dejó dicho todo lo que tenía que decir, pero en su decisión final quedaron páginas en blanco.
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